Dončič priviedol Dallas k triumfu nad Houstonom

NBA - výsledky:



Boston - Chicago 124:97,

Brooklyn - Toronto 115:103,

Cleveland - Atlanta 128:105,

Miami - Milwaukee 124:131,

New York - Charlotte 115:91,

Minnesota - Oklahoma City 106:103,

Dallas - Houston 121:115,

Sacramento - Golden State 124:123

New York 29. novembra (TASR) - Basketbalisti Dallasu Mavericks zdolali v noci na stredu v NBA Houston Rockets 121:115. Luka Dončič sa na víťazstve podieľal 41 bodmi, deviatimi doskokmi a deviatimi asistenciami. Iba tesne mu uniklo jeho 59. triple double v kariére.Mavericks zabránili Houstonu, aby si zaistil účasť vo štvrťfinále sezónneho turnaja. Dallas už je z hry von, jeho víťazstvo umožnilo "pelikánom" z New Orleans, aby vyhrali B-skupinu v Západnej konferencii.Sacramento zdolalo Golden State tesne 124:123 a postúpilo do štvrťfinále sezónneho turnaja. Kings vyhrali svoju skupinu s bilanciou štyri víťazstvá a nula prehier, budúci týždeň privítajú vo štvrťfinále doma New Orleans.Minnesota zvíťazila nad Oklahomou City 106:103. Duel nedohral domáci líder Anthony Edwards, v tretej štvrtine chcel zakončiť akciu cez brániaceho Kenricha Williamsa, no nepríjemne spadol a pri dopade si poranil bedrový kĺb.