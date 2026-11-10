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Dončič priviedol Lakers k šiestej výhre za sebou
Dončič v sezóne dosahuje priemer takmer 40 bodov na zápas, na palubovku sa vrátil po jednozápasovej absencii po problémoch s chrbtom.
Autor TASR,aktualizované
New York 10. novembra (TASR) - Slovinský basketbalista Luka Dončič priviedol Los Angeles Lakers v zámorskej NBA k šiestemu víťazstvu za sebou. V dueli na palubovke Atlanty Hawks triumfovali hostia 124:114, pričom Dončič zaznamenal 32 bodov, desať asistencií a osem doskokov. Lakers si upevnili post lídra Západnej konferencie s bilanciou desať víťazstiev a dve prehry.
Dončič v sezóne dosahuje priemer takmer 40 bodov na zápas, na palubovku sa vrátil po jednozápasovej absencii po problémoch s chrbtom. Proti Atlante mu z lavičky sekundoval Sandro Mamukelašvili, ktorý nastrieľal 23 bodov vrátane piatich trojok. Walker Kessler pridal 21 bodov. Tréner Lakers J.J. Redick ocenil prínos Dončiča: „Luka opäť všetko dirigoval. Na ihrisku nemal vedľa seba ďalšieho tvorcu hry, takže musel mať loptu veľmi často vo svojich rukách. Bolo to pre neho fyzicky náročné, ale myslím si, že to zvládol veľmi dobre.“
V tesnom závese za lídrom Západnej konferencie zostáva San Antonio, ktoré natiahlo svoju víťaznú sériu už na deväť zápasov. Spurs triumfovali na palubovke Phoenixu presvedčivo 122:96 a vylepšili si bilanciu na 9-2. Hlavnou postavou hostí bol opäť francúzsky pivot Victor Wembanyama, ktorý zaznamenal 40 bodov, 11 doskokov a osem blokov. „Myslím si, že je evidentné, že je v jeho hre mnoho dobrých vecí. Robí skvelú robotu v tom, aby to išlo z jeho strany prirodzene a vytvára si pozície, z ktorých vie vyťažiť. Pomáhajú mu aj spoluhráči, že ho dokážu využívať správnym spôsobom. Čo sa týka aktuálnej série, je to o našej disciplíne a plnení pokynov. Celkovo táto skupina odvádza solídnu robotu,“ uviedol na pozápasovej tlačovej konferencii tréner Spurs Mitch Johnson.
Vo víťaznom ťažení pokračujú hráči Golden State Warriors. Na domácej palubovke deklasovali New Orleans Pelicans 138:87 a pripísali si ôsmy triumf za sebou. Stephen Curry a Brandin Podziemski nastrieľali zhodne po 25 bodov a Warriors si vylepšili bilanciu na 8-3. Golden State je prvým tímom NBA, ktorý začal sezónu troma prehrami a následne vyhral osem stretnutí za sebou. „Máme za sebou skvelý duel. Samozrejme, New Orleans je zdecimovaný zraneniami, absenciami a nabitým programom, preto bola jeho situácia náročná. My sme sa mohli oprieť o to, že sme podržali nášho rozohrávača. Skvelé nasadenie, koncentrácia a každý k tomu nejako prispel,“ uviedol kouč Warriors Steve Kerr. Curry sa opätovne posunul v historických streleckých tabuľkách, momentálne má na konte 26.803 bodov a je na 16. pozícii v tejto štatistike.
NBA - sumáre:
Atlanta Hawks – Los Angeles Lakers 114:124 (22:31, 35:37, 33:27, 24:29)
najviac bodov: McCollum 21, Alexander-Walker 20, Okongwu 16 - Dončič 32 (10 asistencií), Mamukelašvili 23, Kessler 21 (10 doskokov)
Detroit Pistons – Washington Wizards 122:111 (31:32, 37:26, 35:29, 19:24)
najviac bodov: Collins 24 (10 doskokov), Jenkins a Robinson po 22 - Davis 44 (13 doskokov), Dybantsa 21, Young 20
Charlotte Hornets – Cleveland Cavaliers 124:112 (29:28, 40:25, 38:27, 17:32)
najviac bodov: G. Allen 27, Reid 25 (13 doskokov), Salaun 14 - Thomas 18, Watson 13, J. Allen 12
Toronto Raptors – Memphis Grizzlies 102:118 (26:25, 27:34, 28:30, 21:29)
najviac bodov: Shead 20 (11 asistencií), Barrett 19, Battle a Pöltl po 18 - Jerome 27, Boozer 22, Grant 17
Dallas Mavericks – Indiana Pacers 125:122 (26:31, 30:35, 34:27, 35:29)
najviac bodov: Flagg 43 (10 doskokov), Irving 35, Washington 13 - Siakam 29, Nesmith 18, Zubac 16
Houston Rockets – Denver Nuggets 110:100 (32:24, 22:16, 23:28, 33:32)
najviac bodov: Durant 23 (12 doskokov), Sengün 20 (11 doskokov), Smith 14 - J. Murray 38, Jokič 25 (16 doskokov), Johnson 8
Phoenix Suns – San Antonio Spurs 96:122 (25:31, 21:30, 22:32, 28:29)
najviac bodov: Booker 32, Maluach 11, Bridges, Brooks a Ighodaro po 7 - Wembanyama 40 (11 doskokov), Harper 17, Fox 15
Golden State Warriors – New Orleans Pelicans 138:87 (35:20, 37:23, 40:22, 26:22)
najviac bodov: Curry a Podziemski po 25, Lendeborg 23 - Queen 16, D. Murray 12, Fears 11
Dončič v sezóne dosahuje priemer takmer 40 bodov na zápas, na palubovku sa vrátil po jednozápasovej absencii po problémoch s chrbtom. Proti Atlante mu z lavičky sekundoval Sandro Mamukelašvili, ktorý nastrieľal 23 bodov vrátane piatich trojok. Walker Kessler pridal 21 bodov. Tréner Lakers J.J. Redick ocenil prínos Dončiča: „Luka opäť všetko dirigoval. Na ihrisku nemal vedľa seba ďalšieho tvorcu hry, takže musel mať loptu veľmi často vo svojich rukách. Bolo to pre neho fyzicky náročné, ale myslím si, že to zvládol veľmi dobre.“
V tesnom závese za lídrom Západnej konferencie zostáva San Antonio, ktoré natiahlo svoju víťaznú sériu už na deväť zápasov. Spurs triumfovali na palubovke Phoenixu presvedčivo 122:96 a vylepšili si bilanciu na 9-2. Hlavnou postavou hostí bol opäť francúzsky pivot Victor Wembanyama, ktorý zaznamenal 40 bodov, 11 doskokov a osem blokov. „Myslím si, že je evidentné, že je v jeho hre mnoho dobrých vecí. Robí skvelú robotu v tom, aby to išlo z jeho strany prirodzene a vytvára si pozície, z ktorých vie vyťažiť. Pomáhajú mu aj spoluhráči, že ho dokážu využívať správnym spôsobom. Čo sa týka aktuálnej série, je to o našej disciplíne a plnení pokynov. Celkovo táto skupina odvádza solídnu robotu,“ uviedol na pozápasovej tlačovej konferencii tréner Spurs Mitch Johnson.
Vo víťaznom ťažení pokračujú hráči Golden State Warriors. Na domácej palubovke deklasovali New Orleans Pelicans 138:87 a pripísali si ôsmy triumf za sebou. Stephen Curry a Brandin Podziemski nastrieľali zhodne po 25 bodov a Warriors si vylepšili bilanciu na 8-3. Golden State je prvým tímom NBA, ktorý začal sezónu troma prehrami a následne vyhral osem stretnutí za sebou. „Máme za sebou skvelý duel. Samozrejme, New Orleans je zdecimovaný zraneniami, absenciami a nabitým programom, preto bola jeho situácia náročná. My sme sa mohli oprieť o to, že sme podržali nášho rozohrávača. Skvelé nasadenie, koncentrácia a každý k tomu nejako prispel,“ uviedol kouč Warriors Steve Kerr. Curry sa opätovne posunul v historických streleckých tabuľkách, momentálne má na konte 26.803 bodov a je na 16. pozícii v tejto štatistike.
NBA - sumáre:
Atlanta Hawks – Los Angeles Lakers 114:124 (22:31, 35:37, 33:27, 24:29)
najviac bodov: McCollum 21, Alexander-Walker 20, Okongwu 16 - Dončič 32 (10 asistencií), Mamukelašvili 23, Kessler 21 (10 doskokov)
Detroit Pistons – Washington Wizards 122:111 (31:32, 37:26, 35:29, 19:24)
najviac bodov: Collins 24 (10 doskokov), Jenkins a Robinson po 22 - Davis 44 (13 doskokov), Dybantsa 21, Young 20
Charlotte Hornets – Cleveland Cavaliers 124:112 (29:28, 40:25, 38:27, 17:32)
najviac bodov: G. Allen 27, Reid 25 (13 doskokov), Salaun 14 - Thomas 18, Watson 13, J. Allen 12
Toronto Raptors – Memphis Grizzlies 102:118 (26:25, 27:34, 28:30, 21:29)
najviac bodov: Shead 20 (11 asistencií), Barrett 19, Battle a Pöltl po 18 - Jerome 27, Boozer 22, Grant 17
Dallas Mavericks – Indiana Pacers 125:122 (26:31, 30:35, 34:27, 35:29)
najviac bodov: Flagg 43 (10 doskokov), Irving 35, Washington 13 - Siakam 29, Nesmith 18, Zubac 16
Houston Rockets – Denver Nuggets 110:100 (32:24, 22:16, 23:28, 33:32)
najviac bodov: Durant 23 (12 doskokov), Sengün 20 (11 doskokov), Smith 14 - J. Murray 38, Jokič 25 (16 doskokov), Johnson 8
Phoenix Suns – San Antonio Spurs 96:122 (25:31, 21:30, 22:32, 28:29)
najviac bodov: Booker 32, Maluach 11, Bridges, Brooks a Ighodaro po 7 - Wembanyama 40 (11 doskokov), Harper 17, Fox 15
Golden State Warriors – New Orleans Pelicans 138:87 (35:20, 37:23, 40:22, 26:22)
najviac bodov: Curry a Podziemski po 25, Lendeborg 23 - Queen 16, D. Murray 12, Fears 11