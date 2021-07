Dončič priviedol Slovinsko premiérovo na OH

Olympijská kvalifikácia - finále:



Kaunas



Litva - Slovinsko 85:96 (52:52)



Split



Nemecko - Brazília 75:64 (36:34)



Kaunas 4. júla (TASR) - Basketbalisti Slovinska sa prvýkrát v histórii kvalifikovali na olympijský turnaj. V nedeľnom finále kvalifikácie OH 2020 zvíťazili v Kaunase nad domácou Litvou 96:85.Historický úspech reprezentácie režíroval hviezdny rozohrávač Dallasu Mavericks Luka Dončič, ktorý zaznamenal triple double 31 bodov, 13 asistencií a 11 doskokov. Slovinsko si v Tokiu zahrá v základnej C-skupine so Španielskom, Argentínou a domácim Japonskom.Litva nastúpila na domácom turnaji v najsilnejšej zostave aj s pivotmi z NBA Domantasom Sabonisom a Jonasom Valančiunasom, no napokon sa musela zmieriť s faktom, že pod piatimi kruhmi sa nepredstaví premiérovo od obnovenia samostatnosti v roku 1990.Postup si z turnaja v chorvátskom Splite vybojovali Nemci. V rozhodujúcom súboji zdolali Brazílčanov 75:64. S 28 bodmi zažiaril pivot Moritz Wagner, ktorý uplynulú sezónu dohral v NBA za Orlando Magic.