Dončič režíroval víťazstvo LA Lakers nad NY Knicks 110:97
Boston zvíťazil na palubovke Clevelandu 109:98, Jayson Tatum k tomu prispel 20 bodmi.
Autor TASR,aktualizované
New York 9. marca (TASR) - Slovinský basketbalista Luka Dončič pomohol 35 bodmi k víťazstvu Los Angeles Lakers nad New Yorkom Knicks 110:97. Domáci hrali bez LeBrona Jamesa, ktorý si v predošlom zápase pomliaždil ľavý lakeť. Austin Reaves pridal 25 bodov.
Knicks majú v tejto sezóne priemer 117 bodov na zápas. Tréner Lakers JJ Redick povedal, že práve úsilie jeho tímu potlačiť útok hostí vytvorilo základ pre víťazstvo. „Dnes bolo kľúčové jedno – a to úsilie v obrane i v útoku. Robili sme to počas celého zápasu.“ To potvrdil aj Dončič, ktorý si pochvaľoval prácu svojich spoluhráčov. „Majú skvelých hráčov a v minulom kole nastrieľali Denveru 142 bodov. My sme ich udržali pod hranicou 100 bodov. Každý z nás bol stopercentne sústredený a to budeme potrebovať aj v ďalších zápasoch.“
Boston zvíťazil na palubovke Clevelandu 109:98, Jayson Tatum k tomu prispel 20 bodmi. Päť hráčov Celtics skončilo s dvojciferným počtom bodov, najviac (23) ich nastrieľal Jaylen Brown. „Myslím si, že sme odviedli dobrý výkon,“ citovala agentúra AP Tatuma. Ten sa vrátil do zostavy Celtics len v piatok po takmer 300 dňoch mimo hry, keďže sa liečil po natrhnutí pravej achillovej šľachy.
Victor Wembanyama strelil 29 bodov, jeho San Antonio zdolalo Houston 145:120. Francúzska superhviezda bola jedna zo šiestich hráčov Spurs, ktorí dosiahli dvojciferný počet bodov. San Antonio „bombardovalo“ svojich rivalov zo Západnej konferencie sériou 21 trojbodových košov. „Každý môže strieľať z akéhokoľvek miesta na ihrisku, takže tu je odpoveď pre každého. Je to všetko o pohybe. Máme chlapcov, ktorí hrajú s istotou a je to krásne vidieť,“ povedal Wembanyama. San Antonio zvíťazilo v 15 z uplynulých 16 zápasov.
Nepriaznivú sériu štyroch prehier ťahá líder Východnej konferencie Detroit Pistons. Nad jeho sily boli tentokrát hráči Miami heat, ktorým podľahol 110:121. „Sezóna je dlhá. Každý tím si prejde ťažším obdobím a my sa v ňom práve nachádzame. Stále máme dosť času na to, aby sme to zvrátili,“ vyjadril sa tréner Pistons J.B. Bickerstaff.
NBA - sumáre:
Cleveland Cavaliers - Boston Celtics 98:109 (26:35, 10:21, 33:30, 29:23)
najviac bodov: Mitchell 30, Mobley 24, Harden 19 (10 asistencií) - Brown 23, Tatum 20, Pritchard 18
LA Lakers - NY Knicks 110:97 (31:23, 23:26, 34:20, 22:28)
najviac bodov: Dončič 35, Reaves 25, Hačimura 13 - Towns 25 (16 doskokov), Brunson 24, Anunoby 13
Miami Heat - Detroit Pistons 121:110 (34:16, 33:32, 36:32, 18:30)
najviac bodov: Herro 25, Adebayo 24, Jaquez 19 - Cunningham 26 (10 asistencií), Duren 24, Stewart 14
Toronto Raptors - Dallas Mavericks 122:92 (36:29, 21:15, 31:22, 34:26)
najviac bodov: Barrett 31, Barnes 17, Pöltl 16 (10 doskokov) - Gafford 21 (11 doskokov), Flagg 17, Williams 16
New Orleans Pelicans - Washington Wizards 138:118 (32:35, 35:30, 35:28, 36:25)
najviac bodov: Murphy 24, Bey 23 (10 doskokov), Williamson 20 - Johnson 20, Riley 19, Young 17
Milwaukee Bucks - Orlando Magic 91:130 (15:25, 40:42, 15:33, 21:30)
najviac bodov: Portis 18 (10 doskokov), Thomas 17, Rollins 15 - Banchero 33, Suggs 20, Bane 18
San Antonio Spurs - Houston Rockets 145:120 (32:33, 37:24, 41:37, 35:26)
najviac bodov: Wembanyama 29, Castle 23, Fox (10 asistencií) a Johnson po 20 - Durant a Thompson po 23, Sheppard a Smith po 17
Portland Trail Blazers - Indiana Pacers 131:111 (30:30, 39:22, 31:28, 31:31)
najviac bodov: Henderson 28, Grant a Holiday po 21 - Siakam 22, Huff 16, Nembhard a Walker po 14
Sacramento Kings - Chicago Bulls 126:110 (30:25, 35:26, 39:38, 22:21)
najviac bodov: Monk 30, Raynaud 26 (11 doskokov), Westbrook 23 (11 doskokov a 12 asistencií) - Sexton 28, Buzelis 20, Giddey 15 (12 doskokov a 10 asistencií)
Phoenix Suns - Charlotte Hornets 111:99 (28:30, 32:28, 21:19, 30:22)
najviac bodov: Booker 30 (10 asistencií), Gillespie a Green po 24 - Ball 22, Bridges 16, Knueppel 15
