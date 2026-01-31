< sekcia Šport
Dončič s triple-double, LA Lakers uspelo vo Washingtone 142:111
Srb Nikola Jokič sa vrátil po 16-zápasovej absencii spôsobenej zranením a zaznamenal double-double s 31 bodmi a 12 doskokmi.
Autor TASR
New York 31. januára (TASR) - Slovinský basketbalista Luka Dončič bol ústrednou postavou Los Angeles Lakers v zápase na palubovke Washingtonu Wizards. Zaznamenal šiesty triple-double v sezóne keď dal 37 bodov, 11 doskokov a 13 asistencií a pomohol k víťazstvu svojho tímu 142:111. Srb Nikola Jokič sa vrátil po 16-zápasovej absencii spôsobenej zranením a zaznamenal double-double s 31 bodmi a 12 doskokmi. Jeho Denver Nuggets zvíťazil nad Los Angeles Clippers 122:109.
NBA-výsledky:
Washington - LA Lakers 111:142, Boston - Sacramento 112:93, New Orleans - Memphis 114:106, NY Knicks - Portland 127:97, Orlando - Toronto 130:120, Denver - LA Clippers 122:109, Phoenix - Cleveland 126:113, Utah - Brooklyn 99:109, Golden State - Detroit 124:131
