Dončič s triple-double, LA Lakers uspelo vo Washingtone 142:111

Útočník Golden State Warriors Gui Santos (15) strieľa proti rozohrávačom Detroitu Pistons Danissovi Jenkinsovi (24) a Jadenovi Iveymu (23) počas druhého polčasu basketbalového zápasu NBA v San Franciscu v piatok 30. januára 2026. Foto: TASR/AP

Srb Nikola Jokič sa vrátil po 16-zápasovej absencii spôsobenej zranením a zaznamenal double-double s 31 bodmi a 12 doskokmi.

New York 31. januára (TASR) - Slovinský basketbalista Luka Dončič bol ústrednou postavou Los Angeles Lakers v zápase na palubovke Washingtonu Wizards. Zaznamenal šiesty triple-double v sezóne keď dal 37 bodov, 11 doskokov a 13 asistencií a pomohol k víťazstvu svojho tímu 142:111. Srb Nikola Jokič sa vrátil po 16-zápasovej absencii spôsobenej zranením a zaznamenal double-double s 31 bodmi a 12 doskokmi. Jeho Denver Nuggets zvíťazil nad Los Angeles Clippers 122:109.

NBA-výsledky:

Washington - LA Lakers 111:142, Boston - Sacramento 112:93, New Orleans - Memphis 114:106, NY Knicks - Portland 127:97, Orlando - Toronto 130:120, Denver - LA Clippers 122:109, Phoenix - Cleveland 126:113, Utah - Brooklyn 99:109, Golden State - Detroit 124:131
