Dončič s triple-double pri výhre Lakers vo Philadelphii
Autor TASR
New York 8. decembra (TASR) - Basketbalisti Los Angeles Lakers zvíťazili v nočnom zápase zámorskej NBA na palubovke Philadelphie 76ers 112:108. Luka Dončič dosiahol triple-double za 31 bodov, pätnásť doskokov a jedenásť asistencií. LeBron James nazbieral 29 bodov.
V drese Philadelphie zaznamenal Tyrese Maxey 28 bodov, Joel Embiid dal šestnásť. Úradujúci majstri z tímu Oklahoma City Thunder zvíťazili v Utahu nad Jazz vysoko 131:101 a dosiahli už pätnásty triumf v sérii. Dokázali to aj bez hviezdneho Shaia Gilgeousa-Alexandra, ktorý má problém s lakťom. Zastúpili ho Jalen Williams a Chet Holmgren, ktorí dosiahli zhodne po 25 bodov.
Jamal Murray zaznamenal 34 bodov a svojím výkonom potiahol Denver k výhre nad Charlotte 115:106. Nikolovi Jokičovi tesne ušlo triple-double, keď nazbieral 28 bodov, deväť doskokov a jedenásť asistencií. Pre Nuggets to bolo tretie víťazstvo v sérii.
výsledky:
NY Knicks - Orlando 106:100, Toronto - Boston 113:121, Charlotte - Denver 106:115, Memphis - Portland 119:96, Chicago - Golden State 91:123, Philadelphia - LA Lakers 108:112, Utah - Oklahoma 101:131
