Dončič s víťaznou premiérou za LA Lakers, proti Utahu mal 14 bodov

NBA - sumáre:



Cleveland Cavaliers - Minnesota Timbervolwes 128:107 (30:12, 36:32, 38:34, 24:29)



Najviac bodov: Mobley 28 (10 doskokov), Mitchell 23, Garland 17 - Edwards 44, Dillingham 13, Gobert 12







Orlando Magic - Atlanta Hawks 106:112 (22:25, 35:25, 25:33, 24:29)



Najviac bodov: Wagner 37, Banchero 31, Da Silva 9 - Young 19, LeVert 18, Mann 12







Washington Wizards - San Antonio Spurs 121:131 (30:40, 33:26, 33:34, 25:31)



Najviac bodov: Vukčevič 18, Holmes 17, Poole 16 - Wembanyama 31 (15 doskokov), Fox 30, Castle 16







Brooklyn Nets - Charlotte Hornets 97:89 (34:30, 27:19, 24:16, 12:24)



Najviac bodov: Claxton 16, C. Johnson 14, Sharpe 14 - Diabate 21 (10 doskokov), Salaun 16, Smith 13







Miami Heat - Boston Celtics 85:103 (24:18, 19:34, 22:36, 20:15)



Najviac bodov: Adebayo 22 (12 doskokov), Burks 13, An. Wiggins 11 - Tatum 33, Porzingis 17, Horford 16 (10 doskokov)







Milwaukee Bucks - Golden State Warriors 111:125 (27:29, 24:29, 32:31, 28:36)



Najviac bodov: Lillard 38, Kuzma 21, Prince 19 - Curry 38, Butler 20, Hield 16







Oklahoma City Thunder - New Orleans Pelicans 137:101 (33:20, 39:30, 30:28, 35:23)



Najviac bodov: Gilgeous-Alexander 31, Aar. Wiggins 24, Williams 16 - Murphy 23, Williamson 17, Hawkins 12







Dallas Mavericks - Sacramento Kings 128:129 pp (35:27, 26:34, 32:26, 23:29 - 12:13)



Najviac bodov: Irving 30, Dinwiddie 20, Thompson 19 - DeRozan 42, LaVine 17, Monk 17







Denver Nuggets - Portland Trail Blazers 146:117 (38:27, 32:28, 42:37, 34:25)



Najviac bodov: Jokič 40, Braun 26, Strawther 18 - Banton 22, Clingan 21, Simons 17







Los Angeles Lakers - Utah Jazz 132:113 (37:25, 35:22, 28:28, 32:38)



Najviac bodov: James 24, Reaves 22, Hačimura 21 - Collins 17 (11 doskokov), Markkanen 17, Clarkson 16

New York 11. februára (TASR) - Slovinský basketbalista Luka Dončič má v zámorskej NBA za sebou vydarený debut v drese Los Angeles Lakers. Proti Utahu Jazz nastúpil po boku hviezdneho LeBrona Jamesa a 14 bodmi prispel k triumfu svojho tímu 132:113. Lakers natiahli víťaznú sériu na šesť duelov, najvýraznejšie sa o to pričinil James, ktorý zaznamenal 24 bodov.Dončič sa dočkal ovácií stoji od publika, v ktorom prevažovali fanúšikovia v zlatých tričkách s jeho menom a číslom 77. Dvadsaťpäťročný Slovinec sa uviedol v novom pôsobisku premeneným trojkovým pokusom i finančným príspevkom miestnej komunite. Dončič prostredníctvom vlastnej nadácie daroval 500-tisíc USD na odstránenie následkov ničivých požiarov v najväčšom kalifornskom meste. "" napísal Slovinec na sociálnej sieti.Pre Dončiča to bol prvý zápas po takmer siedmich týždňoch, odkedy si natiahol lýtko ešte v závere svojho šesťročného pôsobenia v Dallase Mavericks." uviedol po premiére novej posily tréner Lakers JJ Redick. V dave nechýbal ani legendárny Dirk Nowitzki, Dončičov bývalý spoluhráč a mentor zo začiatkov pôsobenia v Dallase.Pokračuje aj víťazná séria Denveru, ktorý uspel nad Portlandom vysoko 146:117 najmä vďaka 40-bodovému Srbovi Nikolovi Jokičovi. Nuggets zvládli uspieť už v siedmom stretnutí za sebou. Šesť duelov v rade doviedli do víťazného konca hráči Oklahomy, v noci na utorok zdolali doma New Orleans 137:101. Ústrednou postavou bol opäť kanadský rozohrávač Shai Gilgeous-Alexander, ktorý zaknihoval 31 bodov. Pelicans prehrali deviaty zápas za sebou.Vedúci tím Východnej konferencie Cleveland zvládol úlohu favorita a zdolal Minnesotu 128:107. Hosťom nestačilo na palubovke Cavaliers ani 44 bodov Anthonyho Edwardsa, domácich potiahol 28 bodmi Evan Mobley.