Dončič sa pri návrate do Dallasu blysol 45 bodmi, Lakers sú v play off

NBA - výsledky:



Orlando - Boston 96:76, Washington - Philadelphia 103:122, Dallas - LA Lakers 97:112, Toronto - Charlotte 126:96, Chicago - Miami 119:111, Utah - Portland 133:126 pp, Golden State - San Antonio 111:114, Phoenix - Oklahoma 112:125, Sacramento - Denver 116:124, LA Clippers - Houston 134:117



New York 10. apríla (TASR) - Basketbalisti Los Angeles Lakers triumfovali v zámorskej NBA v Dallase 112:97. Luka Dončič sa v drese víťazného tímu proti svojmu bývalému klubu blysol 45 bodmi a Lakers si zaistili miestenku v play off. Dončiča nečakane vymenili z Dallasu vo februári tohto roka.Hráči Denveru vyhrali svoj prvý zápas po prepustení trénera Michaela Malonea. Na palubovke Sacramenta uspeli 124:116, pod čo sa Nikola Jokič podpísal svojim 32. triple-double v sezóne. Nastrieľal 20 bodov, pridal 12 doskokov a 11 asistencií. Denver, ktorý dočasne vedie David Adelman, prerušil šnúru štyroch prehier.San Antonio nečakane vyhralo na palubovke Golden State 114:111 a domácim skomplikovalo boj o prvú šestku v Západnej konferencii a priamu účasť v play off. O triumfe Spurs rozhodol trojkou v poslednej sekunde Harrison Barnes, hoci jeho tím prehrával na začiatku štvrtej štvrtiny už o 12 bodov.