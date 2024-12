Dončič úradoval v Golden State, Dallas zdolal domácich 143:133

NBA výsledky:



Orlando - NY Knicks 91:100,

Washington - Boston 98:112,

San Antonio - Minnesota 92:106,

Phoenix - Portland 116:109,

Golden State - Dallas 133:143,

LA Lakers - Memphis 116:110,

Indiana - New Orleans 119:104



New York 16. decembra (TASR) - Luka Dončič bol ústrednou postavou nočného zápasu v NBA medzi Golden State Warriors a Dallasom Stars. Dvadsaťpäťročný slovinský basketbalista dosiahol 80. triple-double v kariére so sezónnym maximom 45 bodov spolu s 13 asistenciami a 11 doskokmi. Dallasu pomohol k triumfu 143:133. V tomto zápase premenili hráči až 48 trojkových pokusov, čo je nový rekord ligy.Indiana zdolala New Orleans 119:104, Pascal Siakam zaznamenal v drese domácich 22 bodov. Tyrese Haliburton pridal 21 bodov a 10 asistencií. Pacers zvíťazili po tretíkrát zo štyroch uplynulých zápasov.Boston potvrdil úlohu favorita, Washington zdolal na jeho pôde 112:98. Jayson Tatum zaznamenal 28 bodov a 12 doskokov. Opora Cetics predtým vynechala dva z predchádzajúcich štyroch zápasov pre problémy s kolenom.New York Knicks triumfoval na palubovke Orlanda 100:91. Výrazne k tomu pomohol Jalen Brunson, zaznamenal 31 bodov. Karl-Anthony Towns pridal 22 bodov a 22 doskokov.San Antonio nestačilo doma na Minnesotu, podľahlo jej 92:106. Hostí potiahol aj hráč z lavičky Nickeil Alexander-Walker so 17 bodmi. Jeho spoluhráč Anthony Edwards dal 26 bodov.Phoenix zdolal Portland 116:109, v drese Suns sa blysol Devin Booker s 28 bodmi. Kevin Durant pridal 20 bodov a Tyus Jones 19.LA Lakers zvíťazili doma nad Memphisom 116:110, najviac sa darilo Anthonymu Davisovi so 40 bodmi. Pridal aj 16 doskokov. LeBron James zaznamenal po dvojzápasovej absencii spôsobenej problémami s ľavou nohou 18 bodov a 8 doskokov.