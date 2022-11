Dončič zapísal triple double a Dallas zdolal obhajcov titulu

NBA - sumáre:



Detroit Pistons - New York Knicks 110:140 (32:40, 24:30, 21:38, 33:32)



najviac bodov: Stewart 19, Bagley a Bogdanovič po 13 - Randle 36, Brunson, Barrett a Grimes po 16







Dallas Mavericks - Golden State Warriors 116:113 (36:24, 19:30, 37:33, 24:26)



najviac bodov: Dončič 41 (12 asistencií a doskokov), Hardaway 22, Dinwiddie 14 - Curry 32, Kuminga 14 (10 doskokov), Green 12







Portland Trail Blazers - Los Angeles Clippers 112:118 (30:25, 31:28, 34:29, 17:36)



najviac bodov: Simons 37 (9 trojok), Grant 32, Nurkič 13 (10 doskokov) - Powell 32, Jackson 24 (12 asistencií), Covington 15

New York 30. novembra (TASR) - Obhajcovia titulu v basketbalovej NBA Golden State prehrali v noci na stredu s Dallasom 113:116. V drese Mavericks vynikal slovinský rozohrávač Luka Dončič, ktorý zaznamenal triple double 41 bodov, 12 asistencií i doskokov. Aktuálne najlepší strelec súťaže dosiahol na tri trojciferné ukazovatele po 51-krát v kariére.Duel bol zároveň reprízou konferenčného finále z minulej sezóny, v ktorom Warriors uspeli v piatich dueloch. Tentokrát im však nestačilo ani 32 bodov Stephena Curryho. Líder hostí mohol v závere rozhodnúť, no 10 sekúnd pred záverečným klaksónom mu rozhodcovia odpískali kroky. Šancu vyrovnať mal potom aj Klay Thompson, no 2,6 sekundy pred koncom nedal trojku.vyjadril po stretnutí spokojnosť Dončič podľa AFP. Dallas ukončil sériu štyroch prehier a má aktuálne vyrovnanú zápasovú bilanciu 10:10. V tabuľke je na 11. mieste, o jedno práve za Golden State.Los Angeles Clippers aktuálne nemajú k dispozícii pre zranenia svoje dve najväčšie opory Kawhiho Leonarda a Paula Georga, no aj tak sa im podarilo uspieť na palubovke Portlandu 118:112. O triumfe rozhodli v záverečnej dvanásťminútovke, ktorú vyhrali 36:17. Zaskvel sa Norman Powell, ktorý z dal z pozície náhradníka 32 bodov, z toho 22 v záverečnej štvrtine. V predchádzajúcej sezóne hral pritom do výmeny práve za klub z Oregonu. Aj hráčom Portlandu chýba ich líder Damian Lillard a proti Clippers im nestačila ani výborná muška Anferneeho Simonsa, ktorý sa trafil deväťkrát spoza oblúka a nazbieral 37 bodov.