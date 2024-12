Dončič zrejme bude chýbať Dallasu dlhšiu dobu

Dallas 26. decembra (TASR) - Slovinský basketbalista Luka Dončič bude zrejme chýbať basketbalistom Dallasu dlhšiu dobu. Uviedla televízna stanica ESPN. Najlepší strelec tímu si v stredajšom vianočnom stretnutí NBA s Minnesotou poranil ľavé lýtko a zápas nedohral. Halu opustil o barlách.



"Všetky nás to štve, to je jasné," povedal ďalší rozohrávač Kyrie Irving, ktorý v zápase nastrieľal 39 bodov. Napriek tomu jeho tím podľahol Minnesote 99:105. "Modlíme sa za Luku, aby sa rýchlo uzdravil. Nech to bude trvať akokoľvek dlho, musíme sa s tým vyrovnať. Tak to jednoducho chodí," dodal Irving.



Dončič už v tejto sezóne kvôli rôznym zdravotným problémom vynechal osem stretnutí. Z 22 odohraných duelov má priemer 28,1 bodu na zápas a je šiesty v tabuľke strelcov. Dallas figuruje s bilanciou 19 výhier a 11 prehier na 4. mieste Západnej konferencie.