Dončičovo triple double nestačilo LA Lakers na výhru

NBA - sumáre:



Atlanta Hawks - Philadelphia 76ers 132:123 (33:31, 33:26, 31:23, 35:43)



najviac bodov: D. Daniels 25, Risacher 22, Mann 19 - Grimes 35, Council 19, Dowtin 17







Boston Celtics - Utah Jazz 114:108 (25:24, 28:23, 37:22, 24:39)



najviac bodov: Hauser 33, J. Brown 26, D. White 18 (10 asistencií) - J. Collins 28 (10 doskokov), Sensabaugh 22, Sexton 16 (13 asistencií)







Brooklyn Nets - Los Angeles Lakers 111:108 (16:28, 32:19, 33:32, 30:29)



najviac bodov: Clowney 19, C. Johnson a K. Johnson po 18 - Vincent 24, Dončič 22 (12 doskokov a 12 asistencií), Knecht 19







Miami Heat - Charlotte Hornets 102:105 (34:21, 24:31, 19:21, 25:32)



najviac bodov: Adebayo 23 (14 doskokov), Herro 21, Wiggins 19 - M. Bridges 35, M. Williams 24 (10 doskokov), La. Ball 15 (10 asistencií)







Toronto Raptors - Washington Wizards 119:104 (33:33, 26:27, 34:19, 26:25)



najviac bodov: A. Lawson 32 (12 doskokov), Quickley 15, Barnes (13 doskokov) a Barrett (10 doskokov) po 14 - Poole a Sarr (11 doskokov) po 16, Vukčevič 15







Houston Rockets - Orlando Magic 97:84 (23:19, 28:27, 24:16, 22:22)



najviac bodov: J. Smith 20, Brooks 17, J. Green 15 - Banchero 25, Wagner 15, Anthony 9







Chicago Bulls - Indiana Pacers 121:103 (27:27, 40:21, 27:25, 27:30)



najviac bodov: J. Giddey (10 doskokov) a C. White po 29, Huerter 13 - Turner 15, Siakam 13, Sheppard 12







Memphis Grizzlies - Phoenix Suns 120:118 (26:34, 31:25, 38:31, 25:28)



najviac bodov: Morant 29 (12 asistencií), Spencer 16, Huff a GG Jackson po 14 - Durant 35, D. Booker 26, T. Jones 12







Oklahoma City Thunder - Denver Nuggets 127:140 (32:34, 41:33, 26:34, 28:39)



najviac bodov: Dort 26, Gilgeous-Alexander 25, Hartenstein 20 - Jokič 35 (18 doskokov) J. Murray 34, Porter 17







San Antonio Spurs - Dallas Mavericks 129:133 (34:28, 29:32, 38:41, 28:32)



najviac bodov: Barnes 29, K. Johnson 28, Vassell 24 - Dinwiddie 28, K. Thompson 26, Marshall 23







Golden State Warriors - Portland Trail Blazers 130:120 (35:27, 33:22, 34:43, 28:28)



najviac bodov: Payton 26, St. Curry 24, Hield a Moody po 20 - Avdija 34 (16 doskokov), Simons 32, Clingan 15







Sacramento Kings - New York Knicks 104:133 (22:37, 29:29, 26:37, 27:30)



najviac bodov: Monk 21, LaVine 17, I. Jones 12 - Towns 26, Anunoby 24, McBride 21

New York 11. marca (TASR) - Basketbalisti Brooklynu ukončili v zámorskej NBA sedemzápasovú sériu prehier. Nets zvíťazili nad Los Angeles Lakers 111:108. Hosťujúcemu tímu nestačilo na triumf ani triple double Luku Dončiča, ktorý nazbieral 22 bodov a pridal k nim po 12 doskokov aj asistencií. V zostave kalifornského mužstva chýbal pre zranenie LeBron James. Hviezdneho Američana čakali vyšetrenia, ktoré mali odhaliť závažnosť jeho zdravotných problémov.Piatykrát za sebou uspeli hráči Golden State, ktorí zdolali Portland 130:120. V drese domácich sa o to pričinil ziskom prvého triple double v sezóne Jimmy Butler. Na svojom konte mal 15 bodov, 10 doskokov a rovnaký počet asistencií. Stephenovi Currymu chýbajú už len dva úspešné pokusy za tri body, aby sa stal historicky prvým hráčom NBA s viac ako 4-tisíc úspešnými pokusmi. "," uviedol na pozápasovej tlačovej konferencii tréner Golden State Steve Kerr. Jeho tím strieľal s takmer 52-percentnou úspešnosťou za tri body.Päť duelov v rade nespoznali premožiteľa ani hráči Bostonu Celtics. Druhý tím Východnej konferencie si na domácej palubovke poradil s trápiacim sa Utahom 114:108. Druhý najhorší tím súťaže natiahol negatívnu sériu prehier na palubovkách súperov už na 13 stretnutí. Husársky kúsok sa podaril Dallasu, s osmičkou zdravých hráčov dokázali zvíťaziť nad San Antoniom 133:129. Mavericks sa trápia s obrovskou maródkou, z rôznych dôvodov im chýba až 12 členov súpisky. "," pochválil svojich zverencov kouč Dallasu Jason Kidd.