< sekcia Šport
Donnarumma chýba v kádri PSG na stredajší duel o Superpohár UEFA
Dvadsaťšesťročný Donnarumma sa s vedením PSG nedohodol na novej zmluve, pričom súčasná mu platí do júna 2026. Vedenie klubu si medzičasom zmluvne poistilo jeho náhradníka Lucasa Chevaliera.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Paríž 11. augusta (TASR) - Taliansky futbalový brankár Gianluigi Donnarumma chýba v nominácii Paríža St. Germain na stredajší zápas o Superpohár UEFA proti Tottenhamu. Podľa francúzskych médií tak dal klub najavo, že už viac nepočíta s jeho službami.
Dvadsaťšesťročný Donnarumma sa s vedením PSG nedohodol na novej zmluve, pričom súčasná mu platí do júna 2026. Vedenie klubu si medzičasom zmluvne poistilo jeho náhradníka Lucasa Chevaliera. Záujem o Donnarummu majú údajne viaceré tímy z Premier League vrátane Manchestru United a Chelsea Londýn.
Súboj o Superpohár medzi víťazom Ligy majstrov PSG a Európskej ligy Tottenhamom je na programe v stredu v Udinese.
Dvadsaťšesťročný Donnarumma sa s vedením PSG nedohodol na novej zmluve, pričom súčasná mu platí do júna 2026. Vedenie klubu si medzičasom zmluvne poistilo jeho náhradníka Lucasa Chevaliera. Záujem o Donnarummu majú údajne viaceré tímy z Premier League vrátane Manchestru United a Chelsea Londýn.
Súboj o Superpohár medzi víťazom Ligy majstrov PSG a Európskej ligy Tottenhamom je na programe v stredu v Udinese.