Donnarumma je pripravený na novú výzvu: PL je najlepšia liga na svete

Manor Solomon (vľavo) proti talianskemu brankárovi Gianluigimu Donnarummovi počas futbalového zápasu kvalifikácie na Majstrovstvá sveta v skupine I medzi Izraelom a Talianskom na štadióne Nagyerdei v Debrecíne v Maďarsku, pondelok 8. septembra 2025. Foto: TASR/AP

Majster Európy z roku 2021 prevezme v City post brankárskej jednotky po Brazílčanovi Edersonovi, ktorý prestúpil do Fenerbahce Istanbul.

Autor TASR
Londýn 11. septembra (TASR) - Taliansky futbalový brankár Gianluigi Donnarumma je po prestupe z Paríža St. Germain do Manchestru City pripravený predviesť svoje kvality „v najlepšej lige na svete“. Debut v drese svojho nového zamestnávateľa by mohol absolvovať už v nedeľu v mestskom derby proti United.

Je to nová kapitola v mojom živote a mojej kariére. Chytať v Premier League v drese Manchestru City je pre mňa veľmi emotívne a som pripravený na túto výzvu. Vždy som sníval, že si zahrám v Premier League, je to najlepšia liga na svete. Myslím si, že pre každého hráča je vrchol kariéry dosiahnuť niečo v Premier League, preto som šťastný, že som tu. Budem sa snažiť odovzdať na ihrisku všetko pre tento klub, ktorý sa tvrdo usiloval, aby ma získal a ja verím, že budem môcť splatiť dôveru, ktorú do mňa vložil,“ citovala agentúra AFP 26-ročného brankára.

Majster Európy z roku 2021 prevezme v City post brankárskej jednotky po Brazílčanovi Edersonovi, ktorý prestúpil do Fenerbahce Istanbul. Manchesterský klub už predtým angažoval brankára Jamesa Trafforda z Burnley, ktorý štartoval vo všetkých troch doterajších zápasoch v Premier League.
