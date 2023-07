Donnarummu a jeho priateľku zviazali zlodeji počas lúpeže v jeho dome

Paríž 21. júla (TASR) - Skupina zlodejov sa v noci na piatok vlámala do domu talianskeho futbalového brankára Gianluigiho Donnarummu v Paríži. Dvadsaťštyriročného hráča Paríža Saint-Germain spolu s jeho priateľkou zviazali a spôsobili mu ľahké poranenia. Podľa agentúry AFP zlodeji ukradli hodinky, šperky a iný luxusný tovar v hodnote 500.000 eur.



Donnarummu previezli na ošetrenie do nemocnice. Prepadnutej dvojici sa podarilo vyvolať poplach v neďalekom hoteli. Zlodeji z miesta činu utiekli a pátra po nich francúzska polícia. "PSG dôveruje justičnému systému, že čo najrýchlejšie nájde vinníkov," uviedol hovorca Donnarummovho zamestnávateľa v reakcii na lúpež.



V uplynulých rokoch sa terčom lúpeží stalo niekoľko hráčov parížskeho veľkoklubu vrátane Presnela Kimpembeho, Thiaga Silvu, Daniho Alvesa, Maura Icardiho, kapitána Marquinhosa či Angela Di Mariu. V januári a februári tohto roka francúzsky súd odsúdil štyroch mužov za vlámanie do domov Marquinhosa a Di Mariu v roku 2021.