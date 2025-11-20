Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 20. november 2025
Dönnuma vyšetruje prokurátor pre podozrenie z rasistického gesta

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Dönnuma obvinil po zápase tréner Didier Digard z Le Havre. Ten tvrdí, že Nór rukami pri slovnej výmene urazil jeho zverenca rasistickým gestom.

Autor TASR
Dönnuma obvinil po zápase tréner Didier Digard z Le Havre. Ten tvrdí, že Nór rukami pri slovnej výmene urazil jeho zverenca rasistickým gestom. Incident už vyšetruje disciplinárna komisia súťaže, 27-ročný Dönnum obvinenia popiera. O následnom kroku prokurátora informovali viaceré francúzske médiá.
