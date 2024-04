Dopingový prípad čínskych plavcov posúdi nezávislý prokurátor

Miami 25. apríla (TASR) - Svetová antidopingová agentúra (WADA) požiadala, aby dopingový prípad čínskych plavcov posúdil nezávislý prokurátor. Jej predstavitelia vyšlú do krajiny auditorov, aby zistili, v akom stave je momentálne čínsky antidopingový program. Informovala o tom agentúra AFP.



Čína označila správy o pozitívnych dopingových testoch 23 plavcov pred OH 2020 za falošné. Všetci napokon mohli štartovať v Tokiu. WADA a Medzinárodná plavecká federácia (WA) totiž dali za pravdu čínskym antidopingovým predstaviteľom, podľa ktorých boli odobrané vzorky športovcov kontaminované. "WADA sa rozhodla konať, pretože sa objavili pokusy poškodiť jej integritu a reputáciu. V uplynulých dňoch našu organizáciu neférovo obvinili zo zaujatosti v prospech Číny," uvádza sa v stanovisku WADA.



Podľa austrálskeho denníka The Daily Telegraph mali plavci pozitívne testy na zakázaný trimetazidín, ktorý sa používa pri liečbe choroby srdca. Kontrolou neprešli v tréningovom kempe niekoľko mesiacov pred štartom OH 2020 v Tokiu, ktoré museli pre pandémiu koronavírusu napokon odložiť o rok. Čínski antidopingoví úradníci však zistili, že vzorky spadajú pod štatistiku nepriaznivých analytických nálezov (AAF). Nakoniec označili vzorky za pozitívne ako výsledok kontaminácie. Plavcov očistili od dopingových previnení a neudelili im žiadne tresty. Tridsaťčlenná plavecká výprava Číny získala v Tokiu dokopy šesť medailí, z toho tri zlaté.