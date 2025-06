Doprava pre fanúšikov z Česka je po zápase s Anglickom zabezpečená

Dunajská Streda 12. júna (TASR) - Úvodný zápas českých futbalistov na ME hráčov do 21 rokov proti Anglicku (vo štvrtok o 21.00 h v Dunajskej Strede) sprevádzali menšie komplikácie s dopravou fanúšikov. Na oficiálnej webstránke FAČR sa objavila kritická informácia v súvislosti s nezabezpečením kyvadlovej dopravy organizátorom šampionátu po stretnutí, keďže v čase jeho skončenia (približne o 23.00 h) už zo Žitného ostrova do Bratislavy nepremávajú žiadne vlaky ani autobusy. Situáciu sa však napokon podarilo vyriešiť, keď usporiadatelia operatívne zabezpečili päť autobusov, ktoré po zápase odvezú fanúšikov do hlavného mesta SR.



„Počas prípravy šampionátu sme preverovali s Ministerstvom dopravy SR možnosť vypraviť špeciálny vlak, čo však pre ekonomickú náročnosť napokon nebolo možné. Následne sme českým fanúšikom ponúkli možnosť zakúpiť si dopravu z Bratislavy do Dunajskej Stredy a späť cez partnera podujatia, spoločnosť Slovak lines. Tá ponúkala na predaj vstupenky spolu s dopravou, ale bolo možné zakúpiť si i samotnú dopravu na zápasy šampionátu. Fanúšikovia na túto možnosť do stanoveného termínu nereagovali,“ uviedol pre oficiálny web šampionátu generálny sekretár Slovenského futbalového zväzu (SFZ) Peter Palenčík.



Zástupcovia FAČR sami zvažovali vypravenie špeciálneho vlaku z Česka, no ani tento spôsob dopravy sa nakoniec, pravdepodobne z finančných dôvodov, nerealizuje. „Nie je možné zabezpečiť dopravu pre všetkých zahraničných fanúšikov, ktorých je na Slovensku aktuálne viac ako 70.000, možnosti prepravy ale boli všetkým komunikované,“ pokračoval generálny sekretár.



Českí fanúšikovia, ktorí do dejiska ich prvého zápasu šampionátu pricestovali verejnou dopravou, však napokon budú mať po stretnutí možnosť prepraviť sa do hlavného mesta autobusmi. "V spolupráci so spoločnosťou Slovak Lines sme operatívne zabezpečili 5 autobusov, ktoré po stretnutí odvezú fanúšikov do Bratislavy," doplnil Palenčík. Autobusy budú označené logom šampionátu a nápisom "BRATISLAVA" a budú odchádzať parkoviska pre autobusy pri štadióne - "P BUS".