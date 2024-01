Dorival Júnior chce Brazíliu dostať do finále na MS 2026

Rio de Janeiro 15. januára (TASR) - Nový tréner brazílskej futbalovej reprezentácie Dorival Júnior na svojej prvej tlačovke od vymenovania do funkcie vyhlásil, že jeho osobný cieľ je dostať sa do finále na budúcich MS 2026 v Severnej Amerike. Chce si tak opätovne získať dôveru fanúšikov, ktorú naštrbilo štvrťfinálové vypadnutie s Chorvátskom na MS 2022 v Katare.



"Pripravím tím tak, aby vyhrával zápasy a snažil sa o čo najlepšie výsledky. Verím, že sa nám podarí vrátiť sa na popredné pozície, hoci bude turnaj mimoriadne vyrovnaný," uviedol Júnior podľa agentúry AP. Na poste nahradil dočasného kouča Fernanda Diniza, ktorého Brazílska futbalová asociácia (CBF) prepustila pre zlé výsledky mužstva.



Brazília je v súčasnosti po šiestich odohratých zápasoch a so siedmimi bodmi na konte šiesta v tabuľke juhoamerickej kvalifikácie na MS 2026. Šesť najlepších tímov sa kvalifikuje priamo na turnaj, ktorý sa bude hrať v Spojených štátoch, Mexiku a Kanade.