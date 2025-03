Dorival Junior skončil po prehre s Argentínou 1:4 na lavičke Brazílie

Rio de Janeiro 28. marca (TASR) - Dorival Junior skončil na pozícii trénera futbalovej reprezentácie Brazílie. V piatok ho z funkcie odvolala Brazílska futbalová federácia (CBF). Jeho nástupca zatiaľ nie je známy. Podľa tamojších médií by ním mohol byť Talian Carlo Ancelotti, koučuje Real Madrid alebo portugalský kormidelník Jorge Jesus, ktorý v súčasnosti vedie Al Hilal v Saudskej Arábii.



Osudnou sa koučovi "kanárikov" stala stredajšia prehra 1:4 s najväčším rivalom Argentínou v kvalifikácii o postup na MS 2026. Brazílii patrí po 14. kole štvrtá priečka so ziskom 21 bodov. Do konca kvalifikácie zostáva odohrať štyri stretnutia a na turnaj do USA, Kanady a Mexika postúpi šesť tímov zo zóny CONMEBOL priamo a jeden ešte pôjde do interkontinentálnej baráže.



Šesťdesiatdvaročný Dorival Junior zaznamenal s tímom Brazílie sedem triumfov, sedem remíz a dve prehry. „Dorival Junior už nie je trénerom brazílskeho národného tímu. Ďakujeme mu a prajeme veľa šťastia v ďalšej kariére“ zverejnil CBF podľa AFP.