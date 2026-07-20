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Dort zamieril z Oklahomy do Atlanty, Risacher do Dallasu
Súčasťou výmeny je aj presun kanadského rozohrávača Ryana Nembharda z Dallasu do Atlanty.
Autor TASR
Washington 19. júla (TASR) - Kluby zámorskej NBA Oklahoma City Thunder, Atlanta Hawks a Dallas Mavericks sa dohodli na výmene hráčov. Podľa viacerých amerických médií zamieril kanadský rozohrávač Lugentz Dort z Oklahomy do Atlanty, ktorá poslala francúzskeho krídelníka Zaccharieho Risachera do Dallasu.
Súčasťou výmeny je aj presun kanadského rozohrávača Ryana Nembharda z Dallasu do Atlanty. Oklahoma City získala tri výbery v druhom kole draftu. Informovali o tom denník Atlanta Journal-Constitution a televízia ESPN s odvolaním sa na anonymné zdroje.
Dvadsaťsedemročný Dort pomohol Thunder v roku 2025 k titulu a dostal sa aj do najlepšej obrannej zostavy súťaže. V uplynulej sezóne dosahoval priemer 8,3 bodu, 3,6 doskoku a 1,2 asistencie na zápas. Risachera si Atlanta vybrala v roku 2024 z prvého miesta draftu. Dvadsaťjedenročný Francúz zaznamenal vo svojej nováčikovskej sezóne priemer 12,6 bodu, v uplynulom ročníku však klesol na 9,6 bodu v 67 stretnutiach.
Dvadsaťtriročný Nembhard mal v premiérovej sezóne za Dallas priemer 6,6 bodu, 5,3 asistencie a 2,2 doskoku. Oklahoma City po predchádzajúcich výmenách Andrewa Wigginsa do Atlanty a Isaiaha Joea do Detroitu získala v priebehu júla celkovo sedem výberov v druhom kole draftu. Tieto transakcie jej majú zároveň priniesť úsporu 200 miliónov dolárov (172 miliónov eur) v mzdových nákladoch.
Súčasťou výmeny je aj presun kanadského rozohrávača Ryana Nembharda z Dallasu do Atlanty. Oklahoma City získala tri výbery v druhom kole draftu. Informovali o tom denník Atlanta Journal-Constitution a televízia ESPN s odvolaním sa na anonymné zdroje.
Dvadsaťsedemročný Dort pomohol Thunder v roku 2025 k titulu a dostal sa aj do najlepšej obrannej zostavy súťaže. V uplynulej sezóne dosahoval priemer 8,3 bodu, 3,6 doskoku a 1,2 asistencie na zápas. Risachera si Atlanta vybrala v roku 2024 z prvého miesta draftu. Dvadsaťjedenročný Francúz zaznamenal vo svojej nováčikovskej sezóne priemer 12,6 bodu, v uplynulom ročníku však klesol na 9,6 bodu v 67 stretnutiach.
Dvadsaťtriročný Nembhard mal v premiérovej sezóne za Dallas priemer 6,6 bodu, 5,3 asistencie a 2,2 doskoku. Oklahoma City po predchádzajúcich výmenách Andrewa Wigginsa do Atlanty a Isaiaha Joea do Detroitu získala v priebehu júla celkovo sedem výberov v druhom kole draftu. Tieto transakcie jej majú zároveň priniesť úsporu 200 miliónov dolárov (172 miliónov eur) v mzdových nákladoch.