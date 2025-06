MS klubov:Dortmund a Fluminense sú ďalšími postupujúcimi do osemfinále

MS klubov FIFA



F-skupina:



/Cincinnati/



Borussia Dortmund - Ulsan HD 1:0 (1:0)



Gól: 36. Svensson







/Miami/



Mamelodi Sundowns - Fluminense 0:0







konečná tabuľka F-skupiny:



1. Borussia Dortmund 3 2 1 0 5:3 7*



2. Fluminense 3 1 2 0 4:2 5*



------------------------------------



3. Mamelodi Sundowns 3 1 1 1 4:4 4



4. Ulsan HD 3 0 0 3 2:6 0



* postup do osemfinále

Philadelphia 26. júna (TASR) - Futbalisti Borussie Dortmund potvrdili úlohu favorita F-skupiny a na MS klubov si zahrajú vo vyraďovacej fáze. Postup si zaistili v záverečnom vystúpení F-skupiny víťazstvom nad juhokórejským Ulsanom 1:0. Nemecký zástupca nazbieral sedem bodov a obsadil prvú priečku v tabuľke. Druhú postupovú pozíciu si zabezpečili hráči brazílskeho Fluminense po remíze 0:0 s tímom Mamelodi Sundowns.Dortmund mal veľkú prevahu v prvom polčase. Na bránu ázijského outsidera vyslal až osem striel, z toho jedna skončila v bráne. Účastníka nemeckej Bundesligy poslal do vedenia v 36. minúte švédsky obranca Daniel Svensson. Po zmene strán sa hra vyrovnala, Dortmund ďalší gól nepridal, no udržal vedenie. V osemfinále sa stretne v utorok 1. júla v Atlante s druhým tímom E-skupiny.Fluminense stačila na postupovú definitívu aj remíza. Prvý polčas bol v réžii klubu z Juhoafrickej republiky. Ten bol aktívnejší s loptou, no bez gólového efektu. Presný zásah nevideli diváci v Miami Gardens ani v druhom dejstve, v ktorom oba tímy ani raz nevystrelili na bránu. Brazílčanov čaká v pondelok 30. júna súboj proti víťazovi „éčka“.