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Dortmund angažoval 18-ročného gréckeho stredopoliara Karecasa
Karecas je odchovancom belgického klubu.
Autor TASR
Dortmund 3. augusta (TASR) - Nemecký futbalový klub Borussia Dortmund angažoval gréckeho mladíka Konstantinosa Karecasa z KRC Genk. S 18-ročným ofenzívnym stredopoliarom podpísal päťročný kontrakt.
Karecas je odchovancom belgického klubu. Za A-tím debutoval v júli 2024 a odvtedy zaň odohral 92 zápasov vo všetkých súťažiach, v ktorých strelil šesť gólov a pridal 23 asistencií. Na konte má aj desať štartov a tri góly v drese gréckej reprezentácie. „Borussia Dortmund je špeciálny klub a som nesmierne hrdý, že teraz môžem nosiť čierno-žltý dres,“ citovala Karetsasa agentúra DPA.
Dortmund hľadal ofenzívneho hráča namiesto Juliana Brandta, ktorý v lete odišiel do Ajaxu Amsterdam. „Karecas obohatí náš tím svojou kreativitou a inteligenciou. Je technicky veľmi zručný a má schopnosť nájsť rýchle riešenia v tesných priestoroch, najmä v útočnej časti ihriska,“ povedal športový riaditeľ Borussie Ole Book.
Karecas je odchovancom belgického klubu. Za A-tím debutoval v júli 2024 a odvtedy zaň odohral 92 zápasov vo všetkých súťažiach, v ktorých strelil šesť gólov a pridal 23 asistencií. Na konte má aj desať štartov a tri góly v drese gréckej reprezentácie. „Borussia Dortmund je špeciálny klub a som nesmierne hrdý, že teraz môžem nosiť čierno-žltý dres,“ citovala Karetsasa agentúra DPA.
Dortmund hľadal ofenzívneho hráča namiesto Juliana Brandta, ktorý v lete odišiel do Ajaxu Amsterdam. „Karecas obohatí náš tím svojou kreativitou a inteligenciou. Je technicky veľmi zručný a má schopnosť nájsť rýchle riešenia v tesných priestoroch, najmä v útočnej časti ihriska,“ povedal športový riaditeľ Borussie Ole Book.