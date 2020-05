Dortmund, Brémy, Frankfurt aj Leverkusen majú negatívne testy

Berlín 2. mája (TASR) - 1. FC Kolín je zatiaľ jediný nemecký futbalový klub, ktorý od zavedenia povinného testovania zaznamenal pozitívne testy na koronavírus. Ďalší bundesligisti Werder Brémy, Eintracht Frankfurt, Bayer Leverkusen a Borussia Dortmund v sobotu oznámili, že nemajú žiadnych nakazených hráčov, trénerov či zamestnancov klubu. Všetky vykonané testy boli negatívne.



Nemecký futbalový zväz (DFB) začal od štvrtka so systematickým testovaním hráčov na koronavírus. Odber vzoriek sa týka hráčov z 36 klubov dvoch najvyšších súťaží. Futbalisti sa na základe prísnych hygienických opatrení podrobujú dvom samostatným testom na koronavírus, aby sa zabránilo šíreniu ochorenia v tréningovom procese.



V piatok večer ohlásil tri pozitívne testy 1. FC Kolín. Vedenie klubu nezverejnilo mená ani pracovné zaradenie pozitívnych, potvrdilo však, že skupinové bezkontaktné tréningy budú pokračovať. Všetci traja pozitívne testovaní sú bez príznakov choroby, ale musia isť do 14-dňovej karantény.



Ministri športu spolkových krajín napriek koronavírusovej kríze odporúčajú bundesligový reštart v polovici mája alebo na jeho konci. Najvyššiu súťaž prerušili v polovici marca, návrhom na pokračovanie sezóny by sa mala vláda zaoberať v stredu.