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Dortmund bude hrať bez Schlotterbecka minimálne do konca septembra
Dvadsaťšesťročný obranca utrpel zranenie členka na prebiehajúcich MS v USA, Kanade a Mexiku.
Autor TASR
Dortmund 14. júla (TASR) - Nemecký futbalista Nico Schlotterbeck sa zotaví zo zranenia najskôr koncom septembra. O zdravotnom stave stopéra informoval na tréningu Borussie Dortmund manažér klubu Lars Ricken.
Dvadsaťšesťročný obranca utrpel zranenie členka na prebiehajúcich MS v USA, Kanade a Mexiku. „Zaberie to o pár týždňov viac. To, či to bude pred alebo po prvom asociačnom termíne, ukáže priebeh rekonvalescencie,“ uviedol Ricken podľa agentúry DPA. Ešte dlhšie bude tím čakať na návrat kapitána Emreho Cana po pretrhnutí predného skríženého väzu.
Nový športový riaditeľ Ole Book dúfal, že na začiatku prípravy bude môcť predstaviť dve etablované posily do útoku. Úradujúci vicemajster však doposiaľ podpísal zmluvy s troma mladíkmi v strede poľa a obrane. „Dávame si načas, aby sme podpísali zmluvy s hráčmi, ktorí zlepšia náš tím,“ vysvetlil Ricken. Príchod novej ofenzívnej posily by mohol urýchliť plánovaný predaj Karima Adeyemiho do Barcelony. Tím čaká prvý ostrý zápas koncom augusta, a to nemecký Superpohár proti Bayernu Mníchov.
Dvadsaťšesťročný obranca utrpel zranenie členka na prebiehajúcich MS v USA, Kanade a Mexiku. „Zaberie to o pár týždňov viac. To, či to bude pred alebo po prvom asociačnom termíne, ukáže priebeh rekonvalescencie,“ uviedol Ricken podľa agentúry DPA. Ešte dlhšie bude tím čakať na návrat kapitána Emreho Cana po pretrhnutí predného skríženého väzu.
Nový športový riaditeľ Ole Book dúfal, že na začiatku prípravy bude môcť predstaviť dve etablované posily do útoku. Úradujúci vicemajster však doposiaľ podpísal zmluvy s troma mladíkmi v strede poľa a obrane. „Dávame si načas, aby sme podpísali zmluvy s hráčmi, ktorí zlepšia náš tím,“ vysvetlil Ricken. Príchod novej ofenzívnej posily by mohol urýchliť plánovaný predaj Karima Adeyemiho do Barcelony. Tím čaká prvý ostrý zápas koncom augusta, a to nemecký Superpohár proti Bayernu Mníchov.