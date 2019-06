Dortmund dostal pokutu 46.000 eur za neprístojnosti fanúšikov v derby

DFB zároveň udelil pokutu 15.000 eur aj Fortune Düsseldorf, ktorá pyká za použitie pyrotechniky u svojich fanúšikov vo februárovom dueli Nemeckého pohára takisto so Schalke 04.

Frankfurt 24. júna (TASR) - Nemecký futbalový zväz (DFB) potrestal bundesligového vicemajstra Borussiu Dortmund pokutou 46.000 eur za správanie jeho fanúšikov v minulosezónnom regionálnom derby s FC Schalke 04. Ako informovala agentúra DPA, 15.000 eur z udelenej pokuty môže klub investovať do bezpečnostných opatrení.



V aprílovom domácom zápase so Schalke, v ktorom Borussia prehrala 2:4, zasiahol hráča hostí plastový pohár hodený z hľadiska. Navyše fanúšikovia Dortmundu vystavili transparent s diskriminačným nápisom a takisto sa zapojili do šarvátok s priaznivcami gelsenkirchenského klubu.



DFB zároveň udelil pokutu 15.000 eur aj Fortune Düsseldorf, ktorá pyká za použitie pyrotechniky u svojich fanúšikov vo februárovom dueli Nemeckého pohára takisto so Schalke 04.