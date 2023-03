Dortmund má našliapnuté na postup v LM, ústredným hráčom Bellingham

osemfinále Ligy majstrov - druhé zápasy, UTOROK 7. marca:



21.00 Chelsea Londýn - Borussia Dortmund /rozhoduje Danny Makkelie (Hol.)/ (prvý zápas: 0:1)



21.00 Benfica Lisabon - FC Bruggy /Halil Umut Meler (Tur.)/ (prvý zápas: 2:0)



Bratislava 6. marca (TASR) - Futbalová Borussia Dortmund má v utorok dobrú príležitosť na návrat do štvrťfinále Ligy majstrov po dvoch rokoch. Do osemfinálovej odvety na pôde Chelsea ide za stavu 1:0 vo svoj prospech, pričom jej súper zažíva veľkú streleckú i výkonnostnú krízu. V podobnej situácii je belgický FC Bruggy, ktorý ide do zápasu na pôde Benficy Lisabon po domácej prehre 0:2. Oba duely sú na programe v utorok o 21.00 SEČ.Borussia mieri na Stamford Bridge s najlepšou bilanciou predchádzajúcich duelov spomedzi všetkých tímov v európskych súťažiach. Nemecký tím tento rok ešte nezaváhal a v desiatich zápasoch zaznamenal desať triumfov. V domácej súťaži sa dotiahol na Bayern Mníchov, ktorý vedie len o skóre. Tréner Edin Terzič sa bude zrejme spoliehať na dvojicu anglických tínedžerov Jamieho Bynoea-Gittensa, ale najmä na Judea Bellinghama. Devätnásťročný stredopoliar mal v dvoch dueloch tohto ročníka LM kapitánsku pásku, vsietil štyri góly a chorvátsky kormidelník ho označil za "". V Borussii patrí k ťahúňom tímu spolu s Marcom Reusom i Matsom Hummelsom a podľa expertov spája mladé talenty so skúseným jadrom tímu. Jeho mladší krajan, ktorý sa v predchádzajúcich zápasoch blysol viacerými dôležitými gólmi, zastúpi zraneného Karima Adeyemiho. Ten si pripísal jediný presný zásah v prvom stretnutí proti Chelsea."The Blues" prežívajú kritické obdobie. Tento rok vyhrali vo všetkých súťažiach len dva z dvanástich duelov a vsietili len päť gólov. V lige nazbierali desať bodov v desiatich stretnutiach, figurujú na desiatom mieste a vypadli z oboch domácich pohárových súťaží. Tímu s novými majiteľmi nepomohli ani rekordné zimné nákupy v hodnote viac ako 500 miliónov libier, keďže tréner Graham Potter zatiaľ nedokázal nájsť recept na stmelenie mužstva s viacerými posilami. Z nich budú môcť v utorňajšom stretnutí nastúpiť len tri. Proti Dortmundu sa predstavia Joao Felix, Enzo Fernandez a Mychajlo Mudryk.Ešte v lepšej pozícii ako Dortmund je pred odvetou osemfinále Benfica Lisabon. Portugalský zástupca má pred sebou domáci zápas proti Bruggám, ktoré zdolal na ich pôde 2:0. Belgický tím doplatil doma na chyby v defenzíve a v utorok má len malú šancu vylepšiť svoje maximum v najprestížnejšej európskej súťaži z roku 1991. V domácej lige okrem toho vyhral len dva z predchádzajúcich 11 stretnutí. "," uviedol pre AP tréner belgického klubu Scott Parker.Benfica má šancu postúpiť do štvrťfinále druhýkrát za sebou po vyše 50 rokoch. V portugalskej najvyššej súťaži vedie o osem bodov pred Portom a doma prehrala v Lige majstrov od roku 2020 len s Bayernom Mníchov a Liverpoolom. Z predchádzajúcich 24 domácich zápasov v európskych súťažiach navyše prehrala len tri. Naposledy však vypadla v osemfinále LM práve po triumfe v úvodnom zápase - v sezóne 2016/17 prehrala odvetu na trávniku Borussie Dortmund 0:4 a celkovo 1:4.