Dortmund má pred play off problémy v obrane
Nemeckí reprezentanti Nico Schlotterbeck a Niklas Süle sú pre zranenia mimo hry.
Autor TASR
Berlín 16. februára (TASR) - Nemecký futbalový tím Borussia Dortmund má pred prvým zápasom play off o osemfinále Ligy majstrov proti Atalante problémy v defenzíve, keďže nemeckí reprezentanti Nico Schlotterbeck a Niklas Süle sú pre zranenia mimo hry.
Klub uviedol, že Schlotterbeck má svalové problémy a z preventívnych dôvodov dostane voľno, zatiaľ čo Süleho vyradilo z utorkového zápasu zranenie stehenného svalu. K dispozícii proti víťazom Európskej ligy 2024 z Bergama nebude ani Emre Can, ktorý má problémy so slabinami.
Tréner Borussie Niko Kovač v pondelok podľa agentúry DPA novinárom povedal, že úlohou trénera je neustále hľadať riešenia a byť kreatívny. „Julian Ryerson hral v strede obrany proti Juventusu. Môžeme tam tiež stiahnuť Saliha Özcana alebo zmeniť systém. Dôverujem každému, kto môže hrať na tomto poste. Do zajtra do 21.00 h určite nájdeme hráča, ktorý túto pozíciu zaplní,“ dodal Kovač.
