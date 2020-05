Dortmund zopakoval triumf nad Schalke spred 54. rokov

Dortmund 17. mája (TASR) - Borussia Dortmund zaznamenala v sobotňajšom zápase proti Schalke (4:0) najvyšší triumf vo vestfálskom derby za uplynulých 54 rokov. Dortmund sa predtým z takéhoto výrazného triumfu nad Schalke tešil v novembri 1966, keď zvíťazil 6:2. Navyše, "žltočierni" zdolali Schalke na vlastnej pôde po prvý raz od novembra 2015. Borussia nadviazala na fazónu spred koronavírusovej prestávky a dosiahla piaty triumf za sebou.



Prvý bundesligový gól po reštarte strelil Erling Haaland, nórsky útočník poslal Dortmund do vedenia v 29. minúte, keď usmernil do siete center Thorgana Hazarda z pravej strany. Bol to Haalandov trinásty gól v dvanástom zápase v drese Borussie. Náskok domácich zvýšil tesne pred prestávkou Raphael Guerreiro, vysoký triumf spečatili v druhom polčase Hazard a svojím druhým gólom v zápase Guerreiro.



Tréner domácich Lucien Favre bol pochopiteľne spokojný s výkonom i výsledkom, radosť však hráči nemohli zdieľať priamo na štadióne so svojimi fanúšikmi, keďže sa ročník dohrá pred prázdnymi hľadiskami. "Je to úsmevné, keď sa pozriete na tribúnu a nikto tam nie je. Ale práve pre našich fanúšikov sme chceli zvíťaziť. Cítili sme, že nás podporovali doma pred televízormi," povedal po zápase tréner Dortmundu Lucien Favre.



Bundesliga je prvou z elitných európskych súťaží, ktorá sa pre pandémiu koronavírusu obnovila po dvoch mesiacoch. Sobotňajší program tak bol pod zvýšeným drobnohľadom kamier, futbalová komunita nielen z Nemecka mala dôvod na radosť. "Áno, bolo to niečo neskutočné. Dostal som esemesky z celého sveta. A potom, po takom triumfe, idete po meste a nikde sa nič sa nedeje. Ale je to v poriadku, musíme si na to zvyknúť. Je to tak, ako to je, dôležité je, že pokračujeme. Je to iba alternatíva, o pár týždňov to bude vyzerať inak," uviedol generálny riaditeľ Dortmundu Hans-Joachim Watzke.