< sekcia Šport
Dortmund predĺžil kontrakt so zraneným kapitánom Canom do roku 2027
Can sa zranil vo februárovom bundesligovom šlágri proti Bayernu Mníchov.
Autor TASR
Dortmund 21. marca (TASR) - Nemecký futbalový klub Borussia Dortmund predĺžil kontrakt s kapitánom tímu Emrem Canom o jednu sezónu do roku 2027. Tridsaťdvaročný defenzívny hráč je v súčasnosti mimo hry, keďže vážne zranenie koleno ho vyradilo do konca prebiehajúceho ročníka.
Can sa zranil vo februárovom bundesligovom šlágri proti Bayernu Mníchov (2:3). „Hneď po jeho vážnom zranení sme povedali, že ho chceme naďalej podporovať. Teraz sa Emre musí plne sústrediť na svoje zotavenie a potom budeme nadšení, keď sa vráti na ihrisko,“ vyhlásil športový riaditeľ Dortmundu Lars Ricken s tým, že Can je v kabíne „absolútnym vzorom a lídrom“.
„Mojím cieľom je čo najrýchlejšie sa opäť uzdraviť, vrátiť sa na ihrisko so spoluhráčmi a byť v klube úspešný,“ povedal Can, ktorý je odchovanec Bayernu Mníchov a v najvyššej nemeckej súťaži si obliekal aj dres Bayeru Leverkusen. Neskôr pôsobil v anglickom Liverpoole a do Dortmundu prišiel v januári 2020 z Juventusu Turín. Kapitánsku pásku nosí od leta 2023. Informovala agentúra AFP.
Can sa zranil vo februárovom bundesligovom šlágri proti Bayernu Mníchov (2:3). „Hneď po jeho vážnom zranení sme povedali, že ho chceme naďalej podporovať. Teraz sa Emre musí plne sústrediť na svoje zotavenie a potom budeme nadšení, keď sa vráti na ihrisko,“ vyhlásil športový riaditeľ Dortmundu Lars Ricken s tým, že Can je v kabíne „absolútnym vzorom a lídrom“.
„Mojím cieľom je čo najrýchlejšie sa opäť uzdraviť, vrátiť sa na ihrisko so spoluhráčmi a byť v klube úspešný,“ povedal Can, ktorý je odchovanec Bayernu Mníchov a v najvyššej nemeckej súťaži si obliekal aj dres Bayeru Leverkusen. Neskôr pôsobil v anglickom Liverpoole a do Dortmundu prišiel v januári 2020 z Juventusu Turín. Kapitánsku pásku nosí od leta 2023. Informovala agentúra AFP.