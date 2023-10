Dortmund predĺžil zmluvu s anglickým mladíkom Bynoe-Gittensom

Dortmund 2. októbra (TASR) - Vedenie nemeckého futbalového klubu Borussia Dortmund predĺžilo zmluvu s 19-ročným Angličanom Jamiem Bynoe-Gittensom do roku 2028. Anglický reprezentant do 21 rokov nastúpil od príchodu z Manchestru United v roku 2020 za "žlto-čiernych" na 21 ligových duelov, v ktorých strelil tri góly.



"Jamie je perspektívny hráč do budúcnosti. Krídelník s neuveriteľnou rýchlosťou, ktorý sa neustále snaží dostať do situácií jeden na jedného, ukazuje svoje technické schopnosti a dokáže pritom vytvárať gólové príležitosti pre svojich spoluhráčov," uviedol pre agentúru DPA športový riaditeľ Dortmundu Sebastian Kehl.



Väčšinu uplynulej sezóny vynechal pre zranenie ramena, no po dvoch operáciách je fit.