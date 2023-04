Dortmund predĺžil zmluvu so stredopoliarom Brandtom do roku 2026

Dortmund 11. apríla (TASR) – Futbalová Borussia Dortmund predĺžila zmluvu s Julianom Brandtom do roku 2026. Informácia prichádza po tom, čo klub ponúkol nový kontrakt aj kapitánovi Marcovi Reusovi a dlhoročnej opore Matsovi Hummelsovi.



Brandt prišiel do tímu v lete 2019 z Bayeru Leverkusen a v roku 2021 s ním získal Nemecký pohár. "Som si istý, že budeme mať príležitosť osláviť spolu niečo veľké," citovala agentúra AFP jeho vyjadrenie pre klubový web. Borussia vyvrátila predĺžením zmluvy špekulácie o jehom možnom odchode do Premier League. Záujem oňho údajne prejavil Arsenal.



"Jeho inštinkt na nebezpečné situácie v spojení s technickými schopnosťami a tvorivosťou z neho robí hodnotného člena tímu," opísal 26-ročného stredopoliara športový riaditeľ Sebastian Kehl. Jeho tím je sedem kôl pred koncom ligovej sezóny na druhom mieste so stratou dva body na vedúci Bayern Mníchov.



Brandt odohral za Dortmund 120 ligových zápasov, v ktorých zaznamenal 23 gólov a 22 asistencií. Nemecko reprezentoval 39-krát a strelil tri góly, no na decembrových MS v Katare nezasiahol do žiadneho z troch zápasov.