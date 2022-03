Dortmund prijal dvoch mladých hráčov z ukrajinskej súťaže

Dortmund 15. marca (TASR) - Nemecký futbalový klub Borussia Dortmund prijal do svojho mužstva dvoch hráčov, ktorí nastupovali v ukrajinskej súťaži. Raymond Frimpong Owusu a Alan Aussi sa pripojili k tímu do 23 rokov.



Devätnásťročný útočník z Ghany Owusu hral za Zoriu Luhansk. Dvadsaťročný ukrajinský obranca sýrskeho pôvodu Aussi je kmeňovým hráčom Dynama Kyjev a pôsobil na hosťovaní v druholigovom Verese Rivne. Na základe mimoriadneho pravidla Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) môže každý klub do konca sezóny prijať dvoch hráčov, ktorí majú zmluvu s tímom ukrajinskej súťaže, ktorá sa pre ruskú inváziu nehrá. Správu zverejnila DPA.