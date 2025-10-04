Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Dortmund remizoval s Lipskom 1:1, Leverkusen zdolal Union 2:0

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Druhýkrát za sebou bodovali naplno hráči Bayeru Leverkusen, ktorí triumfovali nad Unionom Berlín 2:0.

Autor TASR
Berlín 4. októbra (TASR) - Futbalisti Borussie Dortmund druhýkrát v prebiehajúcej sezóne nemeckej Bundesligy stratili body. V sobotnom zápase 6. kola doma remizovali s Lipskom 1:1.

Druhýkrát za sebou bodovali naplno hráči Bayeru Leverkusen, ktorí triumfovali nad Unionom Berlín 2:0. Wolfsburg prehral na pôde Augsburgu 1:3. Hosťom naďalej chýbal slovenský obranca Denis Vavro, ktorý pre zranenie absentuje od konca augusta.



Bundesliga - 6. kolo:

Bayer Leverkusen - 1. FC Union Berlín 2:0 (1:0)

Góly: 33. Poku, 49. Kofane



Borussia Dortmund - RB Lipsko 1:1 (1:1)

Góly: 23. Couto - 7. Baumgartner



FC Augsburg - VfL Wolfsburg 3:1 (1:0)

Góly: 3. Banks, 51. Kömür, 63. Fellhauer - 65. Daghim



Werder Brémy - FC St. Pauli 1:0 (1:0)

Gól: 2. Mbangula






