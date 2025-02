Dortmund remizoval so Sportingom a je v osemfinále

Liga majstrov - odvety play off o osemfinále:



Borussia Dortmund - Sporting Lisabon 0:0



/prvý zápas 3:0, postúpil Dortmund/





Bratislava 19. februára (TASR) - Futbalisti Borussia Dortmund sa prebojovali do osemfinále Ligy majstrov. V stredajšej odvete play off remizovali na domácom štadióne so Sportingom Lisabon 0:0, čo im v súčte s víťazstvom 3:0 v prvom zápase stačilo na postup. V osemfinále nastúpia proti Aston Ville alebo OSC Lille.Prvý polčas veľa vzruchu nepriniesol. Dortmund po opatrnom úvode prebral opraty a bezpečne si strážil trojgólový náskok. Hostia pôsobili rezignovane a nevypracovali si žiadnu vážnejšiu príležitosť. Za domácich dvakrát nebezpečne vypálil Marcel Sabitzer. Aj v druhom polčase sa hralo iba na jednu bránu, no diváci sa gólu nedočkali. Serhou Guirassy nepremenil penaltu, Giovanni Reyna trafil žrď a zásah Emreho Cana neplatil pre ofsajd.