Dortmund remizoval so St. Pauli v 1. kole Bundesligy
Hráči Bayeru 04 Leverkusen prehrali na domácom štadióne s Hoffenheimom 1:2.
Autor TASR
Berlín 23. augusta (TASR) - Futbalisti Borussie Dortmund remizovali v 1. kole nemeckej Bundesligy 3:3 na pôde FC St. Pauli. Zverenci Nika Kovača si vypracovali vedenie 3:1, ale po vylúčení hráča Dortmundu Filippa Maného domáci v záverečných minútach znížili a vyrovnali.
Hráči Bayeru 04 Leverkusen prehrali na domácom štadióne s Hoffenheimom 1:2. Zverencov Erika ten Haga poslal už v 6. minúte do vedenia Jarell Quansah, ale hostia otočili skóre zásluhou Fisnika Asllaniho a Tima Lemperleho.
VfL Wolfsburg bez zraneného slovenského reprezentanta Denisa Vavra zvíťazil v Heidenheime 3:1. Do novej sezóny najvyššej nemeckej súťaže vstúpil úspešne aj Union Berlín, keď oba góly proti Stuttgartu (2:1) strelil Ilyas Ansah. Dva presné zásahy si na úvod ročníka pripísal aj Jean-Matteo Bahoya z Frankfurtu, Eintracht zdolal Werder Brémy 4:1. Freiburg na domácej pôde prehral s Augsburgom 1:3.
Bundesliga - 1. kolo:
FC St. Pauli - Borussia Dortmund 3:3 (0:1)
Góly: 50. Hountondji, 86. Sinani (z 11 m), 89. Smith - 34. Guirassy, 67. Anton, 74. Brandt. ČK: 85. Mané (Dortmund)
Bayer 04 Leverkusen - TSG Hoffenheim 1:2 (1:1)
Góly: 6. Quansah - 25. Asllani, 52. Lemperle
Eintracht Frankfurt - SV Werder Brémy 4:1 (2:0)
Góly: 25. a 47. Bahoya, 22. Uzun, 70. Knauff - 48. Njinmah
SC Freiburg - FC Augsburg 1:3 (0:3)
Góly: 58. Grifo (z 11 m) - 32. Jannulis, 42. Matsima, 45+2. Wolf
1. FC Union Berlín - VfB Stuttgart 2:1 (2:0)
Góly: 18. a 45+4. Ansah - 86. Tomas
1. FC Heidenheim 1846 - VfL Wolfsburg 1:3 (1:1)
Góly: 29. Scienza - 20. Skov Olsen, 67. Svanberg, 87. Amoura (z 11 m)
/D. Vavro (Wolfsburg) nehral pre zranenie/
