Dortmund rozhodol dvoma gólmi v závere o triumfe vo Freiburgu 4:2

Bundesliga - 4. kolo:



1. FC Kolín - TSG 1899 Hoffenheim 1:3 (0:2)



Góly: 61. Selke - 1. Kramarič, 28. Grillitsch, 52. Beier, ČK: 90.+1. Carstensen (Kolín) po 2. ŽK







FSV Mainz 05 - VfB Stuttgart 1:3 (0:0)



Góly: 70. Barreiro - 56., 84. a 90.+7. Guirassy







RB Lipsko - FC Augsburg 3:0 (3:0)



Góly: 7. Simons, 11. Openda, 27. Raum







SC Freiburg - Borussia Dortmund 2:4 (2:1)



Góly: 45.+2. Höler, 45.+6. Höfler - 11. a 88. Hummels, 60. Malen, 90.+2. Reus, ČK: 82. Höfler (Freiburg)







VfL Wolfsburg - 1. FC Union Berlín 2:1 (2:1)



Góly: 12. Wind, 30. Mähle - 28. Gosens









Dortmund 16. septembra (TASR) - Futbalisti Borussie Dortmund si pripísali vo štvrtom zápase novej sezóny Bundesligy druhé víťazstvo. Na ihrisku Freiburgu uspeli v sobotu 4:2.mali za sebou dve remízy a nechýbalo veľa, aby zostali bez plného bodového zisku aj do tretice. V nadstavenom čase prvého polčasu inkasovali dva góly a do šatní išli za stavu 1:2. Lenže v závere druhého polčasu dokázali využiť početnú výhodu na ihrisku a dostať sa do vedenia. Víťazný gól na 3:2 dal v 88. minúte stopér Mats Hummels, pre ktorého to bol druhý gól v stretnutí. V úplnom závere ešte prikrášlil skóre Marco Reus.Tretiu výhru v ročníku zaznamenal Stuttgart a to na pôde Mainzu 3:1. O všetky góly hostí sa postaral guinejský útočník Serhou Guirassy.