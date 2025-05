Dortmund s miestenkou v LM, Kovač:„S oslavami to netreba preháňať“

Berlín 18. mája (TASR) - Futbalisti Borussie Dortmund si v záverečnom 34. kole nemeckej Bundesligy zaistili účasť v budúcom ročníku Ligy majstrov, ale podľa trénera Nika Kovača klub nemá dôvod na príliš veľké oslavy. „Žlto-čierni“ zakončili sezónu na štvrtom mieste tabuľky za majstrovským Bayernom Mníchov, druhým Bayerom Leverkusen a tretím Eintrachtom Frankfurt.



Vlaňajší finalista najprestížnejšej klubovej súťaže sveta bol ešte pred siedmimi týždňami na 11. priečke. V posledných ôsmich ligových zápasoch však vybojoval 22 z 24 bodov a aj vďaka sobotnej prehre Freiburgu s tretím Franfurtom (1:3) sa napokon vyšvihol na konečnú štvrtú pozíciu. V top štvorke pritom nefiguroval od konca 3. kola v septembri. „To, čo sme v uplynulých týždňoch dokázali, je senzačné. Museli sme si ujasniť, čo chceme v zápasoch dosiahnuť. Na začiatku to chlapcom chýbalo, ale poznám kvalitu, ktorú majú špičkoví hráči. Musel som sa uistiť, že myslia pozitívne. Nemali by sme to však s oslavami preháňať. Skončili sme len štvrtí, čo je minimálne očakávanie,“ uviedol Kovač.



Chorvátsky kouč tím prevzal začiatkom februára, na lavičke nahradil Nuriho Sahina. Z celkových 20 zápasov pod jeho vedením vyhral Dortmund 12, trikrát remizoval a päť duelov prehral. Kapitán tímu Emre Can zo zisku miestenky v LM neskrýval radosť. „Keby ste v marci povedali, že sa dostaneme do Ligy majstrov, ľudia by vám povedali, že ste hlúpi. Sme veľmi, veľmi šťastní. Kľúčová bola mentalita. Niko je niekto, komu záleží na malých detailoch, je tak trochu stará škola. Naozaj nám pomohol,“ povedal pre Sky.



Frankfurt si zahrá hlavnú fázu milionárskej súťaže len tretíkrát v histórii. Vo Freiburgu prehrával 0:1, no ešte pred polčasom vyrovnal Ansgar Knauff a víťazstvo spečatili dva rýchle góly Rasmusa Kristensena a Ellyesa Skhiriho. „Je to neopísateľný pocit. Ak sa pozriete na celú sezónu a tento zápas, je to pre nás úplne zaslúžené. Som nesmierne hrdý na tento mladý tím. To, čo dosiahol, je vynikajúce. Kvalifikácia do Ligy majstrov je míľnikom pre celý klub, všetci sme to veľmi chceli a tento deň si nesmierne užijeme,“ tešil sa tréner tímu Dino Toppmöller.



Majstrovský Bayern zakončil sezónu vysokým triumfom nad Hoffenheimom 4:0. Presadil sa aj anglický kanonier Harry Kane, ktorý strelil svoj 26. ligový gól a druhý rok za sebou získal ocenenie pre najlepšieho strelca súťaže. Dôležitejšia však preňho bola prvá tímová trofej jeho kariéry: „Počas kariéry som vyhral niekoľko Zlatých kopačiek, ale dosiahnuť to, keď vyhráme titul, je zmysluplnejšie.“ Bayer Leverkusen v poslednom stretnutí pod vedením Xabiho Alonsa remizoval s Mainzom 2:2. Aj keď sa „farmaceutom“ nepodarilo obhájiť titul, v Bundeslige stanovili nový rekord v počte neprehraných vonkajších zápasov, na konte ich majú 34. „Určite mi to tu bude chýbať, veľa som sa naučil a z týchto troch rokov si odnesiem do budúcnosti veľa,“ konštatoval Alonso, ktorý má v lete prevziať Real Madrid.



V Európskej lige si na jeseň zahrá piaty Freiburg. Pridá sa k nemu aj víťaz Nemeckého pohára, na budúcu sobotu si vo finále hráči Stuttgartu zmerajú sily s prekvapením súťaže – treťoligovým tímom Arminia Bielefeld. Miestenku v Konferenčnej lige si zabezpečil šiesty Mainz. V Európe bude prvýkrát od roku 2016 chýbať Lipsko, ktoré doma prehralo so Stuttgartom 2:3 a obsadilo konečnú siedmu pozíciu. Heidenheim sa stretne v baráži o udržanie s tretím tímom 2. Bundesligy, do ktorej zostúpili dve mužstvá so slovenskými legionármi. Holstein Kiel s Dominikom Javorčekom a VfL Bochum s Matúšom Berom.