Dortmund triumfoval v šlágri na ihrisku Leverkusenu
Futbalisti Bayernu Mníchov zdolali v stretnutí 12. kola nemeckej Bundesligy doma St. Pauli 3:1.
Autor TASR
Berlín 29. novembra (TASR) - Futbalisti Bayernu Mníchov zdolali v sobotnom stretnutí 12. kola nemeckej Bundesligy doma St. Pauli 3:1. Hostí poslal už v 6. minúte do vedenia Andreas Hountondji a v 44. minúte vyrovnal Raphael Guerreiro. Zdalo sa, že Bavori prvýkrát v sezóne stratia body na domácej pôde, ale v nadstavenom čase skóroval Luis Diaz a výsledku dal konečnú podobu Nicolas Jackson. Bayern je v aktuálnom ročníku Bundesligy stále nezdolaný, zatiaľ čo St. Pauli zaznamenalo deviatu ligovú prehru za sebou.
Bayern zároveň stanovil hodnotu nového bundesligového rekordu ako tím, ktorý sa drží na čele tabuľky už 44 kôl. Borussia Dortmund ovládla šláger na štadióne Bayeru Leverkusen. Na jej víťazstve 2:1 sa gólovo podieľali Aaron Anselmino a Karim Adeyemi, za domácich znížil Christian Michel Kofane. Dortmund ťahá v Bundeslige sériu piatich duelov bez prehry.
Union Berlín dlho viedol, ale napokon nepridal štvrtý bodový zisk za sebou. Hostia z Heidenheimu v záverečných minútach otočili skóre na 2:1 vo svoj prospech a ukončili sériu šiestich ligových duelov bez výhry. Hoffenheim víťazstvom 3:0 nad Augsburgom natiahol šnúru bez prehry na šesť zápasov a Werder Brémy si rozdelil body s Kolínom po remíze 1:1, keď hostia vyrovnali v nadstavenom čase druhého polčasu.
Bundesliga - 12. kolo:
Bayer Leverkusen - Borussia Dortmund 1:2 (0:1)
Góly: 83. Kofane - 41. Anselmino, 65. Adeyemi
1. FC Union Berlín - 1. FC Heidenheim 1:2 (1:0)
Góly: 43. Khedira - 90. Schimmer, 90.+5 Schoppner
Bayern Mníchov - FC St. Pauli 3:1 (1:1)
Góly: 44. Guerreiro, 90.+3 Diaz, 90.+6 Jackson - 6. Hountondji
TSG 1899 Hoffenheim - FC Augsburg 3:0 (3:0)
Góly: 16. Toure, 26. Burger, 45. Zesiger (vl.)
Werder Brémy - 1. FC Kolín 1:1 (1:0)
Góly: 22. Friedl - 90.+1 El Mala, ČK: 90.+6 Stark (Werder) po 2. ŽK
