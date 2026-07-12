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Dortmund umožnil Adeyemimu rokovať o prestupe do Barcelony

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

Nemecká televízia Sky a denník Bild už skôr informovali, že Adeyemiho prestup do Barcelony je prakticky hotovou záležitosťou.

Autor TASR
Dortmund 12. júla (TASR) - Nemecký futbalista Borussie Dortmund Karim Adeyemi je podľa všetkého na prahu prestupu do tímu úradujúceho španielskeho majstra FC Barcelona. Nemecký bundesligový klub oznámil, že hráča uvoľnil z predsezónnych povinností, aby mohol rokovať s iným klubom.

Nemecká televízia Sky a denník Bild už skôr informovali, že Adeyemiho prestup do Barcelony je prakticky hotovou záležitosťou. Podľa ich informácií sa Dortmund s katalánskym klubom, ktorý vedie bývalý tréner nemeckej reprezentácie Hansi Flick, dohodol na prestupovej sume 22 miliónov eur, ku ktorej môže pribudnúť ďalších 7 miliónov eur vo forme bonusov. Zmluva by mala platiť do roku 2031.

Karim Adeyemi a Kjell Wätjen sa nezúčastnia výkonnostných testov. Obaja hráči dostali voľno, aby mohli rokovať s inými klubmi,“ uviedol Dortmund na sociálnej sieti v deň, keď sa hráči zišli na začiatku letnej prípravy. Dvadsaťštyriročný Adeyemi, ktorému zmluva s Dortmundom vyprší v roku 2027, už skôr podľa agentúry DPA informoval klub o svojom želaní odísť.

Flick ho prvýkrát povolal do nemeckej reprezentácie v septembri 2021. Odvtedy Adeyemi nastúpil v drese Nemecka v 11 medzištátnych zápasoch, no súčasný reprezentačný tréner Julian Nagelsmann ho nezaradil do nominácie na prebiehajúce majstrovstvá sveta. Počas štyroch rokov v Dortmunde odohral Adeyemi 146 súťažných stretnutí a strelil 36 gólov, z toho sedem v minulej sezóne.
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