Dortmund vyhral v F-skupine nad Mamelodi Sundowns 4:3

Cincinnati 21. júna (TASR) - Futbalisti Borussie Dortmund vybojovali na MS klubov prvé víťazstvo. Vo svojom druhom zápase v F-skupine zdolali v Cincinnati sériového juhoafrického majstra Mamelodi Sundowns 4:3. Nemecký klub sa so štyrmi bodmi priebežne dostal na čelo tabuľky, Sundowns figurujú s tromi bodmi na druhom mieste.



Borussia si v prvom polčase vybudovala dvojgólový náskok, po hodine hry viedla 4:1, no napokon sa ešte triasla o víťazstvo. Súper v závere znížil gólmi Iqraama Raynersa a Leba Mothibu, na vytúžený štvrtý zásah mu už nezostal čas. Dortmund je blízko postupu do osemfinále, záverečný zápas v skupine odohrá v stredu o 21.00 SELČ opäť v Cincinnati proti juhokórejskému Ulsanu. Sundowns si v rovnakom čase v Miami Gardens zmerajú sily s brazílskym Fluminense.







b>MS klubov FIFA



F-skupina:



Cincinnati



Mamelodi Sundowns - Borussia Dortmund 3:4 (1:3)



Góly: 11. Ribeiro, 62. Rayners, 90. Mothiba - 16. Nmecha, 34. Guirassy, 45. Jobe Bellingham, 59. Mudau (vl.)







tabuľka:



1. Borussia Dortmund 2 1 1 0 4:3 4



2. Mamelodi Sundowns 2 1 0 1 4:4 3



------------------------------------



3. Fluminense 1 0 1 0 0:0 1



4. Ulsan HD 1 0 0 1 0:1 0