Dortmund zdolal v Bundeslige St. Pauli gólom v nadstavenom čase
Autor TASR
Mníchov 17. januára (TASR) - Futbalisti Borussie Dortmund zvíťazili v 18. kole nemeckej Bundesligy pred svojimi fanúšikmi nad St. Pauli 3:2. Nad hosťami viedli už od 54. minúty 2:0, ale v priebehu 10 minút prišli o vypracovaný náskok. O zisku troch bodov napokon rozhodol v 90+5. minúte premenený pokutový kop Emreho Cana. V tabuľke tak znížili stratu na vedúci Bayern Mníchov na osem bodov, súper má však duel k dobru.
Na priebežné tretie miesto sa posunul Hoffenheim, doma zdolal po presnom zásahu Woutera Burgera Bayer Leverkusen 1:0. Wolfsburg zachraňoval proti Heidenheimu bod za remízu 1:1. Reprezentant Slovenska Denis Vavro zostal v tomto stretnutí len na domácej lavičke náhradníkov.
Bundesliga - 18. kolo:
Borussia Dortmund - FC St. Pauli 3:2 (1:0)
Góly: 45+1. Brandt, 54. Adeyemi, 90+5. Can (z 11 m) - 62. Sands, 72. Jones
VfL Wolfsburg - 1. FC Heidenheim 1:1 (0:1)
Góly: 80. Jenz - 45+1. Beck
TSG Hoffenheim - Bayer Leverkusen 1:0 (1:0)
Góly: 9. Burger
1. FC Kolín - FSV Mainz 2:1 (0:1)
Góly: 57. a 85. Ache - 29. Bell
Hamburger SV - Borussia Mönchengladbach 0:0
