Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 17. január 2026Meniny má Nataša
< sekcia Šport

Dortmund zdolal v Bundeslige St. Pauli gólom v nadstavenom čase

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Na priebežné tretie miesto sa posunul Hoffenheim, doma zdolal po presnom zásahu Woutera Burgera Bayer Leverkusen 1:0.

Autor TASR
Mníchov 17. januára (TASR) - Futbalisti Borussie Dortmund zvíťazili v 18. kole nemeckej Bundesligy pred svojimi fanúšikmi nad St. Pauli 3:2. Nad hosťami viedli už od 54. minúty 2:0, ale v priebehu 10 minút prišli o vypracovaný náskok. O zisku troch bodov napokon rozhodol v 90+5. minúte premenený pokutový kop Emreho Cana. V tabuľke tak znížili stratu na vedúci Bayern Mníchov na osem bodov, súper má však duel k dobru.

Na priebežné tretie miesto sa posunul Hoffenheim, doma zdolal po presnom zásahu Woutera Burgera Bayer Leverkusen 1:0. Wolfsburg zachraňoval proti Heidenheimu bod za remízu 1:1. Reprezentant Slovenska Denis Vavro zostal v tomto stretnutí len na domácej lavičke náhradníkov.



Bundesliga - 18. kolo:

Borussia Dortmund - FC St. Pauli 3:2 (1:0)

Góly: 45+1. Brandt, 54. Adeyemi, 90+5. Can (z 11 m) - 62. Sands, 72. Jones



VfL Wolfsburg - 1. FC Heidenheim 1:1 (0:1)

Góly: 80. Jenz - 45+1. Beck



TSG Hoffenheim - Bayer Leverkusen 1:0 (1:0)

Góly: 9. Burger



1. FC Kolín - FSV Mainz 2:1 (0:1)

Góly: 57. a 85. Ache - 29. Bell



Hamburger SV - Borussia Mönchengladbach 0:0
.

Neprehliadnite

Vlhová dostala zelenú na plnú záťaž a chce ísť na ZOH

HRABKO: Pochybujem, že sa KDH podarí spojiť konzervatívne sily

VHÚ: V databáze padlých vojakov z 1. sv. vojny pribudlo 10 046 mien

Kallasová: Vzhľadom na vývoj vo svete je možno dobrý čas začať piť