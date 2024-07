Dortmund získal obrancu zo Stuttgartu, podpísal kontrakt do 2028

Dortmund 8. júla (TASR) - Futbalistov Borussie Dortmund posilní Waldemar Anton. Nemecký reprezentačný obranca podpísal po prestupe zo Stuttgartu kontrakt do roku 2028. Dortmund podľa nemeckých médií využil výstupnú klauzulu v jeho zmluve, ktorá bola vo výške 22,5 milióna eur. V Stuttgarte bol kapitán tímu.



V Borussii má zaceliť dieru po odchode skúseného zadáka Matsa Hummelsa, pripomenula agentúra AFP. Dvadsaťsedemročný Anton hral za Nemecko na prebiehajúcich ME, kde domáci vypadli po štvrťfinálovej prehre so Španielskom (1:2 pp). "Nemal som v úmysle meniť klub, ale potom prišiel záujem Dortmundu. Je to špičkový klub, ktorý sa naposledy dostal do finále Ligy majstrov. To dokazuje jeho potenciál," vyhlásil Anton.