Dortmund získal z Juventusu do konca ročníka Emreho Cana

Dortmund 31. januára (TASR) - Nemecký futbalový reprezentant Emre Can zamieril z Juventusu Turín na hosťovanie do Borussie Dortmund, kde strávi zvyšok tejto sezóny. Ak sa naplnia podmienky dohody, v lete zmení dres natrvalo. Podľa agentúry SID by takom prípade zinkasoval Juventus 25 miliónov eur.



Dvadsaťšesťročný stredopoliar je druhou významnou posilou Dortmundu po nórskom zakončovateľovi Erlingovi Haalandovi. Naopak, káder opustil Paco Alcacer, ktorý zamieril do Villarrealu.