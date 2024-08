Dortmund zohnal náhradu za Füllkruga, prichádza Beier z Hoffenheimu

Dortmund 11. augusta (TASR) - Útočník Maximilian Beier sa stal novou posilou futbalistov Borussie Dortmund. Dvadsaťjedenročný reprezentant prichádza do piateho tímu uplynulej bundesligovej sezóny z konkurenčného Hoffenheimu. Informovala DPA.



Beier bol súčasťou nemeckej reprezentácie na domácich ME, odohral jeden zápas. S finalistom Ligy majstrov podpísal päťročnú zmluvu, Dortmund za neho zaplatí odstupné vo výške 30 miliónov eur. Na novom pôsobisku by mal Beier zaceliť dieru po odchode kanoniera Niclasa Füllkruga, autor 16 gólov v ročníku 2023/2024 bude od novej sezóny pôsobiť vo West Hame United.