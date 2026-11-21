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Dortmund zvíťazil v Mönchengladbachu 1:0 a je novým lídrom Bundesligy
O osude stretnutia v Mönchengladbachu rozhodol až desať minút pred koncom Felix Nmecha, ktorý sa presadil po prízemnej strele z hranice šestnástky.
Autor TASR
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Berlín 21. novembra (TASR) - Futbalisti Borussie Dortmund sú novými lídrami nemeckej Bundesligy. V sobotňajšom zápase 10. kola zvíťazili na pôde poslednej Borussie Mönchengladbach 1:0 a na čele tabuľky predbehli obhajcov titulu z Bayernu Mníchov, ktorí v piatok remizovali s Kolínom nad Rýnom 1:1. Dortmund má pred Bavormi dvojbodový náskok.
O osude stretnutia v Mönchengladbachu rozhodol až desať minút pred koncom Felix Nmecha, ktorý sa presadil po prízemnej strele z hranice šestnástky. S piatimi ligovými zásahmi je najlepším strelcom Dortmundu v tejto sezóne.
Freiburg triumfoval nad nováčikom súťaže Elversbergom tesne 1:0, jediný gól zápasu strelil v 68. minúte Chorvát Igor Matanovič. Jeho tím zaznamenal tretie víťazstvo v sérii a na treťom mieste tabuľky zaostáva za Bayernom len o skóre.
Štvrté Lipsko si poradilo s Unionom Berlín 5:1. Rozdielom štyroch gólov sa skončil aj súboj piateho Bayeru Leverkusen s ďalším nováčikom Paderbornom, „farmaceuti“ zvíťazili 4:0. Dvoma gólmi sa na tom podieľal portugalský krídelník Afonso Moreira. Na priebežných 3:0 zvýšil český útočník Patrik Schick, ktorý sa blysol deviatym zásahom v sezóne a v tabuľke strelcov dorovnal vedúceho Niclasa Füllkruga z Werderu Brémy.
Frankfurt zdolal Hoffenheim 1:0 gólom Jonathana Burkardta z 25. minúty. V závere prvého polčasu mohol vyrovnať Andrej Kramarič, jeho pokus z pokutového kopu však dokázal zastaviť domáci brankár Noah Atubolu. Rovnaká situácia sa krátko nato zopakovala na druhej strane, keď strelu Burkardta z bieleho bodu vyrazil Oliver Baumann. Frankfurt sa v tabuľke posunul na siedmu priečku.
O osude stretnutia v Mönchengladbachu rozhodol až desať minút pred koncom Felix Nmecha, ktorý sa presadil po prízemnej strele z hranice šestnástky. S piatimi ligovými zásahmi je najlepším strelcom Dortmundu v tejto sezóne.
Freiburg triumfoval nad nováčikom súťaže Elversbergom tesne 1:0, jediný gól zápasu strelil v 68. minúte Chorvát Igor Matanovič. Jeho tím zaznamenal tretie víťazstvo v sérii a na treťom mieste tabuľky zaostáva za Bayernom len o skóre.
Štvrté Lipsko si poradilo s Unionom Berlín 5:1. Rozdielom štyroch gólov sa skončil aj súboj piateho Bayeru Leverkusen s ďalším nováčikom Paderbornom, „farmaceuti“ zvíťazili 4:0. Dvoma gólmi sa na tom podieľal portugalský krídelník Afonso Moreira. Na priebežných 3:0 zvýšil český útočník Patrik Schick, ktorý sa blysol deviatym zásahom v sezóne a v tabuľke strelcov dorovnal vedúceho Niclasa Füllkruga z Werderu Brémy.
Frankfurt zdolal Hoffenheim 1:0 gólom Jonathana Burkardta z 25. minúty. V závere prvého polčasu mohol vyrovnať Andrej Kramarič, jeho pokus z pokutového kopu však dokázal zastaviť domáci brankár Noah Atubolu. Rovnaká situácia sa krátko nato zopakovala na druhej strane, keď strelu Burkardta z bieleho bodu vyrazil Oliver Baumann. Frankfurt sa v tabuľke posunul na siedmu priečku.
Bundesliga - 10. kolo:
Bayer Leverkusen - SC Paderborn 4:0 (1:0)
Góly: 14. a 47. Moreira, Schick, 59. Fernandez
Eintracht Frankfurt - TSG Hoffenheim 1:0 (1:0)
Gól: 25. Burkardt, ČK: 90.+3 Kabak (Hoffenheim)
Union Berlín - RB Lipsko 1:5 (1:1)
Góly: 41. Aebischer - 18. Nusa (z 11 m), 50. Romulo, 72. Gruda, 76. Reitz, 89. Baku
Borussia Mönchengladbach - Borussia Dortmund 0:1 (0:0)
Gól: 80. Nmecha
SV Elversberg - SC Freiburg 0:1 (0:0)
Gól: 68. Matanovič
Bayer Leverkusen - SC Paderborn 4:0 (1:0)
Góly: 14. a 47. Moreira, Schick, 59. Fernandez
Eintracht Frankfurt - TSG Hoffenheim 1:0 (1:0)
Gól: 25. Burkardt, ČK: 90.+3 Kabak (Hoffenheim)
Union Berlín - RB Lipsko 1:5 (1:1)
Góly: 41. Aebischer - 18. Nusa (z 11 m), 50. Romulo, 72. Gruda, 76. Reitz, 89. Baku
Borussia Mönchengladbach - Borussia Dortmund 0:1 (0:0)
Gól: 80. Nmecha
SV Elversberg - SC Freiburg 0:1 (0:0)
Gól: 68. Matanovič