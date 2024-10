Dortmundu sa zranil Süle, Sahin: Bude mimo do reprezentačnej prestávky

Dortmund 25. októbra (TASR) - Futbalistom Borussie Dortmund bude až do reprezentačnej prestávky chýbať obranca Niklas Süle. Dvadsaťdeväťročný hráč si poranil členok v utorkovom zápase Ligy majstrov na pôde Realu Madrid (2:5).



O Nemcovom stave v piatok informoval tréner tímu Nuri Sahin. "Süle bude mimo až do reprezentačnej prestávky. Dúfame, že bude k dispozícii po jej skončení," uviedol na tlačovej konferencii pred sobotným bundesligovým duelom v Augsburgu. Reprezentačná pauza, teda stretnutia 5. a 6. kola Ligy národov, je na programe od 4. do 19. novembra.



Dortmund v tejto ligovej sezóne vonku nezvíťazil ani raz. Na ihrisku Unionu Berlín i Stuttgartu prehral (1:2 a 1:5) a v Brémach remizoval 0:0. "Musíme jednoducho vyhrávať aj vonku, bez týchto víťazstiev nemôžeme dosiahnuť naše ciele. Jasný zámer má byť konzistentnosť výkonov. Aj vzhľadom na poradie v tabuľke to bude dôležitý zápas, zajtra si konečne odvezieme domov tri body," dodal Sahin podľa DPA. Borussia má po siedmich zápasoch 13 bodov a je siedma.