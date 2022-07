Dos Santos prekonal prekážky na dráhe i v živote a je šampiónom

Eugene 20. júla (TASR) - Brazílsky bežec na trati 400 m prek. Alison Dos Santos sa zaradil medzi najväčšie osobnosti atletických majstrovstiev sveta v Eugene. Vybojoval si nielen titul, ale zabehol aj tretí najlepší čas histórie 46,29 s.



V úvode minulého roka by to bol svetový rekord a pokorenie výkonu 46,78, ktorý držal Američan Kevin Young ešte od olympiády v Barcelone 1992. Kvalita disciplíny však následne stúpla a na OH 2020 v Tokiu v strhujúcom finále 3. augusta padli dva najlepšie časy histórie. Zlatý Nór Karsten Warholm zabehol 45,94 a strieborný Američan Rai Benjamin 46,17. V ich tieni dobehol Brazílčan bronzový za 46,72. V poolympijskej sezóne však Dos Santos urobil na rozdiel od rivalov krok dopredu. V sezóne na mítingoch vládol a do USA prišiel ako líder tabuliek.



Odmenou za kvalitnú prácu mu je nový rekord MS, ktorý vylepšil po 29 rokoch. Predchádzajúci držal Young zo Stuttgartu 1993 a mal hodnotu 47,18. "Čas ma až tak nezaujíma. Som prvýkrát majstrom sveta a dokázať to na tejto dráhe je úžasné," tešil sa podľa AFP Brazílčan.



Dos Santos púta pozornosť nielen výbornými športovými výkonmi, ale aj osobným príbehom. Keď mal 10 rokov, na jeho hlavu sa vylial vriaci olej a utrpel vážne popáleniny. Následky tohto zranenia sú na ňom výrazne viditeľné, na časti jeho hlavy mu nerastú vlasy a má tam jazvy. V úvode svojej atletickej kariéry aj preto súťažil v čiapke. Po prvých úspechoch mu už však sebavedomie stúplo a atletickí fanúšikovia už jeho vzhľad neriešia. V Eugene sa dočkal ovácií, hoci v cieli predstihol dvojicu domácich Američanov Benjamina i Trevora Bassetta. "Energia z hľadiska bola úžasná. Ľudia ma objímali, cítil som ich priazeň. Ak víťazíte, stanete sa každého favoritom," poďakoval sa za podporu Brazílčan.