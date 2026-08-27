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Dos Santos zabehol svetový rekord na 400 m prek. 45,80 s

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Brazílsky atlét Alison dos Santos sa teší po víťazstve v behu na 400m prek. v novom svetovom rekorde na mítingu Diamantovej ligy v Zürichu 27. augusta 2026. Foto: TASR/AP

Dos Santos hral počas celej sezóny v disciplíne prím.

Autor TASR
,aktualizované 
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Zürich 27. augusta (TASR) - Brazílsky atlét Alison Dos Santos zabehol na štvrtkovom mítingu Diamantovej ligy v Zürichu svetový rekord v behu na 400 m prek. 45,80 s. Prekonal tak výkon Nóra Karstena Warholma, ktorý na olympiáde v Tokiu v roku 2021 dosiahol čas 45,94.

Dos Santos hral počas celej sezóny v disciplíne prím. V nedeľu v Chorzówe posunul vlastný svetový výkon roka na 46,43 a jeho forma v Zürichu ešte vygradovala. Doterajší svetový rekordér Warholm ho v sezóne ani raz nedokázal zdolať a zaostal za ním aj na mítingu Weltklasse, keď dobehol s odstupom druhý za 46,69. Tretí skončil Ezekiel Nathaniel z Nigérie za 47,50.



Diamantová liga v Zürichu - výsledky:

Muži

400 m prek.: 1. Alison dos Santos (Braz.) 45,80 s - svetový rekord, 2. Karsten Warholm (Nór.) 46,69, 3. Ezekiel Nathaniel (Nigéria) 47,50
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