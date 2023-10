Dost skolaboval na ihrisku, previezli ho do nemocnice, zápas nedohrali

Amsterdam 30. októbra (TASR) - Holandský futbalista Bas Dost skolaboval v nedeľňajšom zápase 10. kola Eredivisie medzi AZ Alkmaar a NEC Nijmegen. Tridsaťštyriročného útočníka hostí museli lekári ošetriť priamo na ihrisku, no hráč bol pri vedomí, keď ho z trávnika odnášali na nosidlách. Zápas nedohrali, Nijmegen viedol tesne pred koncom 2:1.



Na záberoch bolo vidieť, ako záchranári vstupujú na ihrisko s defibrilátorom, ale nie je jasné, či bol použitý. Dosta previezli do miestnej nemocnice. Klub z Nijmegenu neskôr na sociálnej sieti X (predtým Twitter) zverejnil hráčovo vyhlásenie: "Mám sa dobre. Pomoc, ktorú som dostal na ihrisku, bola fantastická. Teraz som v nemocnici a cítim sa lepšie. Ďakujem za všetkým podporu." Nie je jasné, či výsledok bude platiť ako konečný. Dost sa v 11. minúte strelecky presadil, keď poslal hostí do vedenia.



Spočiatku nebolo známe, čo presne sa Dostovi stalo. Spadol v strede ihriska a potom sa pred neho postavili hráči. Podľa periodika De Gelderlander hráč už sedel, keď do šatne prišiel jeho otec. Jeho bývalé kluby Eintracht Frankfurt a VfL Wolfsburg zaželali Dostovi skoré uzdravenie. "Rodina Eintrachtu na teba myslí a želá ti úplné uzdravenie," uvádza sa vo vyhlásení, z ktorého citovala agentúra DPA.